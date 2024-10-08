Авраменко отметил, что русскому "насчет чего-либо" соответствует украинское "щодо чогось або стосовно чогось".

Языковед, доцент и заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко в своей книге "100 экспресс-уроков украинского" объяснил, почему нельзя говорить "на рахунок відпустки".

"Не обращайтесь к директору "на рахунок відпустки"! Почему? Ведь отдыхать - это прекрасно. А вот почему. Рахунок - это то же самое, что и счет. Счет может быть в банке, то есть на счет можно положить деньги. В заголовке присутствует суржиковый элемент", - пояснил он.

Авраменко отметил, что русскому "насчет чего-либо" соответствует украинское "щодо чогось або стосовно чогось", добавив:

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"Итак, обращайтесь к директору щодо відпустки. И отдыхайте на здоровье".

Согласно толковому словарю, предлог относительно употребляется для выражения особенностей, свойств, качества кого-, чего-либо, которые характеризуются со стороны тех или иных признаков, связей, отношений.

Речевые советы от Авраменко

Ранее языковед Александр Авраменко в своей книге "100 экспресс-уроков украинского" объяснил, почему нельзя "відміняти" законы.

"Почему не отменяют плохие законы? А вот почему... Плохие законы нужно "скасовувати". "Відміняють" существительное или прилагательное по падежам. "Відміняти" - это еще и сделать кого-то или что-то другим", - отметил языковед.

Он считает, что многим нашим депутатам доучить правила склонения слов, чтобы грамотнее выражать мысли

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