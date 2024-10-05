Он считает, что многим нашим депутатам доучить правила склонения слов, чтобы грамотнее выражать мысли.

Языковед, доцент и заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко в своей книге "100 экспресс-уроков украинского" объяснил, почему нельзя "відміняти" законы.

"Почему не отменяют плохие законы? А вот почему... Плохие законы нужно "скасовувати". "Відміняють" существительное или прилагательное по падежам. "Відміняти" - это еще и сделать кого-то или что-то другим", - отметил языковед.

Он считает, что многим нашим депутатам доучить правила склонения слов, чтобы грамотнее выражать мысли. Авраменко добавил:

Видео дня

"А еще - вовремя отменять устаревшие и противоречивые законы, чтобы "відмінити" (= изменить) жизнь в Украине к лучшему".

Согласно толковому словарю: "відмінювати" - это делать кого-, что-нибудь другим; менять.

Языковые советы от Авраменко

Не все знают, как правильно на украинском писать и говорить - "ворожити" или "гадати". Александр Авраменко в своей книге "100 экспресс-уроков украинского". Эксперт подчеркнул, что глагол "гадати" имеет значение думать, иметь свою позицию.

Слова "вважати", "гадати" - синонимы. Следовательно, правильно сказать: "я вважаю" або "я гадаю", - пояснил он.

Учитель подчеркнул, что в нашем языке употреблять слово "гадати" в значении выполнять мистические действия для того, чтобы якобы узнать будущее, - неправильно.

Вас также могут заинтересовать новости: