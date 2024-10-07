Он рассказал, как в Украине издавна обращались к ним.

В украинском языке есть хороший заменитель слова "барышня". Молодых незамужних женщин лучше называть паннами или панночками.

Об этом рассказал украинский учитель и языковед Александр Авраменко. Он поделился на своей странице в социальной сети Facebook историей из жизни, которая его возмутила:

"Как-то в спортзале невольно подслушал разговор: "Вона дуже стильна баришня, такі мужикам подобаються...". Друзья, это только меня колотит от этого словечка? Где эти "барышни" в Украине взялись? Это слово можно часто услышать именно в Киеве".

По словам популяризатора украинского языка, украинцы издавна называют молодую незамужнюю девушку дівчиною, панною или панночкою. Он привел примеры: "Ой ти, дівчино, з горіха зерня..." (І. Франко), "О панно Інно!.." (П. Тичина).

Вот как слово "панна" объясняет Толковый словарь украинского языка (СУМ):

Молодая незамужняя помещица или дочь пана в старой Польше, Литве, дореволюционной Украине и Беларуси. Нежная, хрупкая или красиво одетая девушка. Вежливая форма обращения или упоминания применительно к молодым девушкам привилегированных слоев населения старой Польши, Литвы, дореволюционной Украины и Беларуси.

Уроки украинского от Авраменко

Ранее учитель предлагал проверить себя с помощью простого теста - необходимо ответить, какой из трех сосудов не предназначен для напитков.

Также он рассказал о ласкательных обращениях, которые иностранцы используют со своими любимыми.

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