Что не стоит хранить в пластиковых контейнерах: эксперты составили список из 5 продуктов

Эксперты не советуют использовать одноразовый пластик для еды для заказов на вынос не только для хранения, но и для разогрева остатков блюда.

Правильное хранение продуктов питания необходимо для сохранения свежести продуктов, приготовления пищи, дарения домашних блюд и сохранения остатков еды на потом. Многие люди используют пластиковые контейнеры, но некоторые продукты никогда не следует хранить в них, пишет Martha Stewart.

Издание решило проконсультироваться с экспертами по безопасности пищевых продуктов, чтобы определить, какие продукты не следует хранить в пластиковых контейнерах и есть ли альтернатива.

В материале отмечается, что хотя существуют пластиковые контейнеры, безопасные для пищевых продуктов, очень важно убедиться, что они в хорошем состоянии. Еще стоит избегать хранения в них определенных продуктов, чтобы предотвратить любые риски.

Видео дня

Преподаватель по вопросам безопасности пищевых продуктов в Мичиганском государственном университете Эрика Рейстер отметила, что потребители должны быть осторожны с пластиковыми контейнерами для хранения пищевых продуктов, особенно со старыми и одноразовыми пластиковыми.

"Эти изделия могут содержать бисфенол А, или BPA, химическое вещество, которое часто содержится в старом пластике. Пластиковые контейнеры, которые имеют царапины или были неоднократно нагреты в микроволновой печи, также никогда не следует использовать для хранения пищевых продуктов", – пояснила Рейстер.

Составлен список из 5 продуктов, которые эксперты не советуют хранить в пластиковом контейнере:

1. Сырое мясо

Преподаватель по вопросам безопасности пищевых продуктов в Мичиганском государственном университете Шеннон Стовер поделилась, что хранение сырого мяса в пластиковых контейнерах может представлять риск для безопасности пищевых продуктов.

Если в этой посуде есть царапины или другие повреждения, там могут содержаться бактерии из сырого мяса, способствуя их размножению. Поэтому, чтобы уменьшить риск, стоит выбирать стеклянные контейнеры.

2. Жирные продукты

Продукты с высоким содержанием жира не следует хранить в пластиковых контейнерах, поскольку многие пластиковые добавки являются липофильными. Это означает, что они способны легче растворяться в жирах, чем в воде.

В статье добавляется, что когда жирные продукты хранятся в пластиковых контейнерах, эти химические вещества мигрируют в продукты, увеличивая риск загрязнения.

В частности, речь идет об оливковом масле, сливочном масле, сыре, мясе, рыбе, орехах и ореховом масле, остатках пищи, жареных продуктах, соусах и т. д.

3. Кислые продукты

Как и жирные продукты, кислые продукты чаще вызывают химическую миграцию при хранении в пластиковых контейнерах.

Кислотные продукты, включая блюда на основе томатов, цитрусовые фрукты и соки, заправки для салатов и ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кимчи, могут вступать в реакцию с пластиковыми поверхностями.

Стовер отметила, что кислые продукты могут оставлять пятна на пластиковой посуде.

4. Корм для домашних животных

Стовер рассказала, что хотя пластиковые контейнеры могут казаться удобными для хранения корма для домашних животных, но длительное хранение может увеличить риск заболеваний, передаваемых через пищу.

Если вы уже привыкли хранить корм для животных в контейнере, то эксперт советует выбирать стекло или нержавеющую сталь, чтобы уменьшить риск загрязнения корма токсинами. Это не позволит нанести вред домашнему питомцу.

5. Остатки еды, которые нужно разогревать

Рестораны часто предоставляют одноразовые пластиковые контейнеры для заказов на вынос и остатков еды.

Стовер советует при разогреве такой еды использовать посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи.

"Стеклянные, керамические контейнеры и все пластиковые контейнеры должны иметь маркировку для использования в микроволновой печи", - отметила эксперт.

По ее словам, контейнеры для еды на вынос могут деформироваться или расплавиться, что приведет к попаданию вредных химических веществ в пищу.

Полезные советы по использованию микроволновки

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт по кулинарии Том Феррис рассказал, как приготовить яичницу в микроволновке, если нет ни сковороды, ни кастрюли, ни плиты.

Также мы писали, что эксперты составили перечень из 7 продуктов, которые ни в коем случае не стоит разогревать в микроволновой печи, чтобы не произошло неприятных последствий.

Вас также могут заинтересовать новости: