Яичница за 60 секунд: как приготовить в микроволновке и не устроить 'взрыв'

В некоторых СВЧ-печах привычное блюдо можно приготовить менее чем за минуту.

Иногда под рукой нет ни сковородки, ни кастрюли, ни плиты, а хочется быстро приготовить привычное теплое и сытное блюдо из яиц. При этом мало кто знает, что в таких условиях может получиться идеальная яичница – рецепт такого привычного завтрака можно воплотить в жизнь, использовав микроволновую печь.

Как пожарить яичницу в микроволновке, рассказал изданию Express эксперт по кулинарии Том Феррис. Он отметил, что для приготовления блюда понадобится приблизительно минута и всего три ингредиента.

Как сделать яичницу в микроволновке

По его словам, нужно взять кружку или миску, которые не боятся влияния СВЧ-излучения (микроволн), кухонное бумажное полотенце (можно использовать салфетку) и вилку.

Феррис также сказал, что вот такие ингредиенты необходимы для готовки:

Яйца.

Подсолнечное, оливковое или сливочное масло.

Приправа на ваш вкус (есть смеси специй для яичниц).

Эксперт поделился, что яичница в микроволновке получится, если сделать такие шаги: смазать маслом кружку или миску, в которой вы будете готовить блюдо, а потом вбить яйцо и посыпать сверху приправой.

Есть важный момент – яичница в микроволновке взрывается, если не проткнуть желток. Поэтому, перед тем как отправить будущее блюдо в СВЧ-печь, проткните желток в нескольких местах. Потом накройте посуду бумажным полотенцем.

Как жарить яичницу в микроволновке

Поставьте кружку или миску с главным ингредиентом в печь на минуту. Эксперт подчеркнул, что в мощном устройстве блюдо может приготовиться быстрее – за 45 секунд.

После окончания времени приготовления оставьте яйцо в СВЧ-печи еще на минуту – блюдо доготовится и, как утверждает Феррис, получит "восхитительную текстуру".

Ранее УНИАН писал, как приготовить яичницу без сливочного масла так, чтобы получилось оригинальное блюдо. Журналисты выяснили, что стоит добавить один непривычный для украинцев ингредиент – соус песто.

