Молоко может сохранять свежесть на три дня дольше, если хранить его в определенной части холодильника.

В каждом доме существует своя система размещения продуктов после еженедельных покупок: как правило, каждой полке отводится своя роль.

При этом зная, какая польза и вред молока, украинцы часто его покупают и размещают в дверце холодильника – а зря. По словам специалистов, именно в этом месте молоко портится быстрее всего.

Дальнейшие комментарии о том, где лучше всего хранить молоко в холодильнике, приводит интернет-издание "Express".

Где должно стоять молоко в холодильнике – взгляд экспертов

Большинство холодильников оснащены удобными полками в дверце, предназначенными для хранения крупных бутылок. Размещение жидкостей в дверце позволяет освободить место в основной камере и снизить риск проливания напитков.

Однако, несмотря на то что дверца конструктивно приспособлена для хранения бутылок, она не считается оптимальным местом для молока. Оставляя молоко в дверном кармане, вы рискуете сократить его срок годности.

По словам специалистов по пищевой безопасности, лучшим способом, как можно продлить срок хранения молока, является изменение его места: лучше всего у задней стенки холодильника. Так молоко остается свежим примерно на три дня дольше.

Это объясняется тем, что в задней части поддерживается самая низкая и стабильная температура, что замедляет рост бактерий, вызывающих порчу продукта. Дверца холодильника, напротив, подвержена постоянному притоку теплого воздуха, поскольку ее часто открывают и закрывают в течение дня.

Компания Milk and More поясняет: "Температура играет ключевую роль при хранении молока. Необходимо поддерживать прохладу в холодильнике ниже 5°C и вместо дверцы хранить молоко в самой отдаленной зоне. Также важно, чтобы упаковка была плотно закрыта во избежание загрязнения".

При этом также полезно знать, сколько хранится молоко в холодильнике после вскрытия.

Открытое молоко в холодильнике хранится в среднем от 2 до 5-7 суток, в зависимости от типа обработки. Ультрапастеризованное молоко после вскрытия безопасно до 5-7 дней, пастеризованное – 2-5 дней, а натуральное сырое молоко – не более 24-48 часов.

Люк Эмери, национальный директор по устойчивому развитию Aldi UK, отметил: "Задняя часть холодильника – самая холодная зона с наиболее стабильной температурой, поэтому она лучше всего подходит для хранения скоропортящихся продуктов".

Впрочем, техника может быть очень разной, так что вам лучше самим проверить, где самая холодная полка в холодильнике вашей модели, и в дальнейшем использовать эту полку для молочных продуктов.

