Ученые посадили людей на двухдневную овсяную диету и были поражены результатами

Употребление овсянки значительно улучшило некоторые показатели здоровья.

Овсянка - это дешевый и привычный продукт, который очень часто игнорируется в здоровом питании. Однако недавнее исследование показало, что она может оказать удивительное влияние на здоровье за очень короткое время, пишет Earth.com.

Работа была проведена исследователями из Боннского университета. Исследование , опубликованное в журнале Nature Communications, было сосредоточено на людях с метаболическим синдромом, который обычно включает в себя избыточный вес, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и нездоровый уровень жиров в крови. Вместе эти проблемы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Как работала двухдневная овсяная диета

Участники исследования - 32 мужчины и женщины - следовали строгому плану. В течение двух дней они ели почти только овсянку. Каждый человек потреблял 300 граммов овса в день, сваренного в воде. Участники могли добавлять небольшое количество фруктов или овощей, но ничего больше. Диета также имела калорийность примерно вдвое ниже по сравнению с обычным рационом.

Еще одна группа придерживалась низкокалорийной диеты без овса.

Обе группы отметили некоторые улучшения, что вполне логично при снижении калорийности. Но группа, употреблявшая овсянку, выделялась среди остальных. Уровень холестерина у них улучшился сильнее, и изменения были устойчивыми.

"Уровень особенно опасного холестерина ЛПНП снизился на 10 процентов – это существенное снижение, хотя и не совсем сравнимое с эффектом современных лекарств. Они также в среднем потеряли два килограмма веса, и их артериальное давление немного снизилось", – отметила соавтор исследования Мари-Кристин Саймон.

Связь с кишечной микрофлорой

Исследователи отмечают, что овсянка изменила состав живущих в кишечнике бактерий, и эти микробы выработали вещества, которые помогли организму лучше справляться с холестерином.

Эти бактерии также удаляют гистидин, аминокислоту, которую организм может превратить в молекулу, связанную с инсулинорезистентностью. Таким образом, овсяная диета может также снизить риск развития диабета.

Сравнение овсяных диет

Исследователи также протестировали более медленный подход. Во втором исследовании участники съедали 80 граммов овса в день в течение шести недель, не сокращая калорийность. И эффект был гораздо меньше.

"Кратковременная овсяная диета с регулярными интервалами может быть хорошо переносимым способом поддержания уровня холестерина в пределах нормы и предотвращения диабета", – сказала профессор Саймон.

Теперь задача состоит в том, чтобы проверить, может ли повторение этой двухдневной диеты каждые несколько недель привести к длительной защите.

