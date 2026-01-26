Влияет ли ежедневное употребление овсянки на уровень холестерина: врачи дали ответ

Сочетание клетчатки, антиоксидантов и минералов, таких как магний в овсе, помогает защитить сосуды от повреждения.

Овес считается полезным для сердца продуктом, и на это есть веские причины. Благодаря уникальному сочетанию ингредиентов, снижающих уровень холестерина, добавление порции питательной овсянки может быть именно тем, что нужно вашему организму в качестве основного приема пищи в любое время года. Влияние овса на уровень холестерина является сложным и до сих пор исследуется, сообщает EatingWell.

Издание отмечает, что сочетание клетчатки, антиоксидантов и минералов, таких как магний, в овсе помогает защитить сосуды от повреждения. Также может уменьшиться количество "плохого" холестерина в артериях и сосудах, что поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Как говорится на сайте National Library of Medicine, соединения в овсе, такие как тип клетчатки, называемый бета-глюканом, и класс антиоксидантов, называемый авентрамидами, могут быть ответственными за эти полезные свойства.

Важное значение могут иметь регулярность и правильные порции, поскольку некоторые исследования показывают, что потребление от 3/4 до 1 чашки овсянки ежедневно может привести к улучшению уровня холестерина уже через четыре недели.

Добавляется, что бета-глюкан, содержащийся в овсе, не только влияет на уровень холестерина, но и может снижать общий уровень холестерина. Считается, что это происходит благодаря образованию геля в кишечнике, который удерживает холестерин и выводит его из организма. Затем, как указывается на сайте Frontiers, печень извлекает больше холестерина из крови, что постепенно снижает общий уровень холестерина при регулярном употреблении овса.

В статье подытоживается, что овсянка – это универсальный продукт, который оказывает мощное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Благодаря уникальному сочетанию растворимой клетчатки, антиоксидантов и минералов, регулярное употребление овсянки способствует здоровью сердца и артерий. Независимо от того, любите ли вы употреблять овсянку горячей, холодной или запеченной, эту кашу легко включить в рацион.

