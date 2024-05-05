"Ледве відкрив очі зранку" - неверный вариант фразы, если хочется высказаться о тяжелом пробуждении. На языковом нюансе остановился известный украинский учитель Александр Авраменко.
Он рассмотрел употребление таких глаголов, как "відкривати", "закривати", "розплющувати", и подчеркнул, что глаза мы именно "розплющуємо". Сказал:
"Очі ми розплющуємо та заплющуємо, коли прикриваємо їх повіками. Закрити очі можна, наприклад, руками. Або ж "закривати очі" можна використовувати як стійку сполуку слів. Вона означає: "Вдавати, ніби нічого не помічаєш".
По его словам, "закривати очі" мы можем в переносном смысле на какие-то проблемы. Также есть устойчивая фраза - "розкрити книжку". Но и здесь не без нюансов. Как сказал языковед: "Книжку ми розгортаємо, або згортаємо. Водночас сторінки ми не розкриваємо, а гортаємо".
Относительно окон и дверей - аналогичная оказия. Многие украинцы считают, что их мы "відкриваємо" или "закрываємо". Но, нет, следует использовать глаголы "відчиняємо" и "зачиняємо", акцентировал Авраменко.
Также языковед говорит, что когда речь идет о бутылке - употребление перечисленных глаголов будет зависеть от контекста. В частности, если мы говорим о вине или емкости, закрытой пробкой ("коряком") - мы ее "розкурковуємо". Если же речь идет об обычной бутылке, можно говорить "відкриваємо".
Вы "чарівна" или "чарівні" - как сказать комплимент
В одном из уроков языковед Авраменко также рассмотрел тему комплиментов с уважением. Речь шла об обращении к человеку на "вы". Например, как скажете: "Світлано Ігорівно, "ви чарівна" чи "ви чарівні"?".
Прилагательное можно ставить как в единственном числе, так и во множественном, но есть один нюанс, подчеркнул филолог.