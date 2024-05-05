Известный филолог рассмотрел глаголы "відкривати", "закривати", "розплющувати" и т.д.

"Ледве відкрив очі зранку" - неверный вариант фразы, если хочется высказаться о тяжелом пробуждении. На языковом нюансе остановился известный украинский учитель Александр Авраменко.

Он рассмотрел употребление таких глаголов, как "відкривати", "закривати", "розплющувати", и подчеркнул, что глаза мы именно "розплющуємо". Сказал:

"Очі ми розплющуємо та заплющуємо, коли прикриваємо їх повіками. Закрити очі можна, наприклад, руками. Або ж "закривати очі" можна використовувати як стійку сполуку слів. Вона означає: "Вдавати, ніби нічого не помічаєш".

По его словам, "закривати очі" мы можем в переносном смысле на какие-то проблемы. Также есть устойчивая фраза - "розкрити книжку". Но и здесь не без нюансов. Как сказал языковед: "Книжку ми розгортаємо, або згортаємо. Водночас сторінки ми не розкриваємо, а гортаємо".

Относительно окон и дверей - аналогичная оказия. Многие украинцы считают, что их мы "відкриваємо" или "закрываємо". Но, нет, следует использовать глаголы "відчиняємо" и "зачиняємо", акцентировал Авраменко.

Также языковед говорит, что когда речь идет о бутылке - употребление перечисленных глаголов будет зависеть от контекста. В частности, если мы говорим о вине или емкости, закрытой пробкой ("коряком") - мы ее "розкурковуємо". Если же речь идет об обычной бутылке, можно говорить "відкриваємо".

Вы "чарівна" или "чарівні" - как сказать комплимент

В одном из уроков языковед Авраменко также рассмотрел тему комплиментов с уважением. Речь шла об обращении к человеку на "вы". Например, как скажете: "Світлано Ігорівно, "ви чарівна" чи "ви чарівні"?".

Прилагательное можно ставить как в единственном числе, так и во множественном, но есть один нюанс, подчеркнул филолог.

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