Вспомнил и российского Пушкина, и нашего Андрея Малышко.

Где следует ставить ударение в слове "вишиванка": пишем "вишИванка" или "вишивАнка", когда хотим высказаться о яркой национальной украинской одежде?

Известный украинский языковед, филолог, учитель Александр Авраменко привел ряд слов, в которых можно по-разному его ставить, и "вишиванка" как раз одно из таких. Учитель во время урока сказал:

"Запам'ятайте, це слово можна наголошувати двояко. І "вишИванка" і "вишивАнка"". Видео дня

Авраменко объяснил, что данное слово в этом не уникальное: также мы можем говорить "веснЯний" і "веснянИй"; "такОж" і "тАкож"; "мАбуть" і "мабУть".

Иными словами, можно выбирать вариант, который фонетически для вас звучит лучше.

В то же время слово "вишиваний" - более строгое в отношении ударения. Его пишем и говорим исключительно как "вишИваний". Хотя известный украинский поэт Андрей Малышко писал: "І рушник вишивАний на щастя, на долю дала" - это не значит, что и нам так можно.

Авраменко напомнил, что русский Пушкин тоже в свое время писал: "Тиха укрАинская ночь". Но это означает, что она "укрАинская", подчеркнул Авраменко.

"Дело в том, что в поэзии ударение не всегда продиктовано нормой. Иногда его выбирают в соответствии с особенностями рифмовки... Поэтам разрешается свободнее вести себя с ударениями, чем нам с вами", - пояснил языковед.

Что такое "завитяга" - объяснение Авраменко

В одном из уроков учитель Александр Авраменко также рассмотрел известное украинское слово "завитяга". "Все мы его знаем, но что оно означает?" - заинтриговал во время мини-лекции на YouTube учитель. Он привел примеры использования этого существительного в предложении. Например, "трудова завитяга". Что это значит - смотри в материале.

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