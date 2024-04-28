Учитель вспомнил о важном правиле множественного уважения.

Известный в Украине филолог-языковед, автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко объяснил, как сделать комплимент женщине с уважением.

Речь идет о правиле выражения уважительного множественного числа, когда определенного человека называем на "Вы". Оно касается и мужчин. В таких случаях пишем местоимение (в данном случае "вы") с большой буквы, подчеркнул учитель.

Для объяснения основного правила Авраменко привел этот пример: "Світлано Ігорівно, "ви чарівна" чи "ви чарівні"". Прилагательное можно ставить как в единственное число, так и во множественное. В то же время учитель отметил нюанс:

"Множина бажана в офіційному спілкуванні. Наприклад: "Ви були відсутні на засіданні?" - ось тут прикметник "відсутні" у множині. У приватному ж спілкуванні, бажана однина", - подчеркнул Авраменко.

Поэтому сказать: "Світлано Ігорівно, ви чарівна" - вариант нормы с прилагательным в единственном числе, добавил филолог.

"Так само з іменником. Ми ж не кажемо: "Світлано Ігорівно, ми молодці!". Ні, кажемо: "Ви молодець!", "Ви чудова людина!", "Ви гарний спеціаліст!" тощо", - пояснил языковед.

Как сделать комплимент украинке - важный совет Авраменко

В одном из своих уроков Авраменко также отмечал, что сказать: "Ви добре виглядаєте" - нежелательный комплимент украинке. Учитель уточнил, что у глагола "виглядати" совсем другое лексическое значение в украинском. В частности, можно "виглядати" из окна, а вот как комплимент - такое не скажешь. Авраменко привел известный фразеологизм и посоветовал, как сказать эту фразу правильно.

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