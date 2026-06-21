Четверо друзей купили необитаемый остров за $65 000 и превратили его в райский уголок

Этот остров площадью 3,6 гектара стал популярным местом для туристов.

Группа из четырех друзей решила купить необитаемый остров в американском штате Флорида. Эта идея превратилась в историю успеха, принесшую многомиллионную прибыль, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что в 2017 году друзья Коул Уивер, Рассел Лумис, Джеймс Уэст и Джон Энтони Гадд решили купить остров Пайн-Кей площадью 3,6 гектара, который находится в заливе Хиллсборо. Они собрали 65 000 долларов и купили остров, приступив к реализации амбициозного проекта, который полностью преобразил эту территорию.

На протяжении многих лет яхтсмены использовали Пайн-Кей как место сбора, часто оставляя после вечеринок пустые пивные банки. Эта репутация прижилась, и остров получил теперь уже знаменитое название "Остров пивных банок". Вместо того чтобы менять эту репутацию, новые владельцы приняли её.

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Друзья вложили значительные средства в территорию, добавив беседки в тропическом стиле, санузлы, бар на берегу, водные аттракционы и площадки для мероприятий. Со временем остров превратился в популярное место для проведения свадеб, концертов, вечеринок и отдыха на выходных для гостей, прибывающих на лодках.

В издании отметили, что теперь остров оценивается примерно в 14 миллионов долларов. В разные периоды владельцы даже рассматривали возможность продажи объекта, а в маркетинговых материалах его описывали как редкую возможность для частного или корпоративного владения.

В Шотландии продается остров за 405 тысяч евро

Ранее в Euronews рассказали, что в Шотландии частный остров с домиком на солнечных батареях выставили на аукцион по цене, ниже средней стоимости дома в Великобритании. Стартовая цена острова Маллаграх площадью 36 гектаров в отдаленном архипелаге Саммер-Айлс составляет £350 тысяч (около 405 тысяч евро).

Местность с домиком на солнечной энергии, впечатляющими скалами и богатой дикой природой предлагает идеальное автономное убежище для тех, кто ищет уединения среди одних из самых живописных ландшафтов Британии.

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