Удаленный шотландский остров с домиком можно приобрести всего за 405 тысяч евро

"Лот" входит в состав первого в Шотландии геопарка ЮНЕСКО.

Частный остров с домиком на солнечных батареях выставлен на аукцион по цене, ниже средней стоимости дома в Великобритании, сообщает Euronews.

Если для вас "убежать от всего" означает выключить телефон, заменить шум транспорта пением морских птиц и иметь целый остров только для себя – у дикого северо-западного побережья Шотландии появилось уникальное предложение.

Остров Маллаграх площадью 36 гектаров в отдаленном архипелаге Саммер-Айлс выставят на аукцион со стартовой ценой £350 тысяч (около €405 тысяч) – это меньше средней стоимости жилья во многих регионах Великобритании.

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Местность с домиком на солнечной энергии, впечатляющими скалами и богатой дикой природой предлагает идеальное автономное убежище для тех, кто ищет уединения среди одних из самых живописных ландшафтов Британии.

Аукцион, который проводит Savills, состоится 9 июня.

Место, где настоящая удаленность

Есть просто отдаленные места, а есть Маллаграх – исключительно отдаленный остров.

Это самый северный остров архипелага Саммер-Айлс на крайнем северо-западе Шотландии, который фактически остается неизвестным для большинства туристов. Добраться сюда можно только на лодке из городков Уллапул или Олд-Дорни на материке, либо на вертолете – если позволяет бюджет.

Природа здесь настолько уникальна, что "Лот" входит в состав первого в Шотландии геопарка ЮНЕСКО.

На острове есть пляжи, скалы, пещеры и бухты, а весной и летом он покрывается травами и полевыми цветами. В окружающих водах можно увидеть тюленей, дельфинов, выдр, серых гусей, а если повезет – даже редких малых полосатиков.

Когда переменчивая шотландская погода заставляет укрыться от непогоды, на острове есть уже обустроенный домик. Несмотря на небольшие размеры, деревянное строение с крышей, покрытой вереском, имеет панорамные окна от пола до потолка, из которых открываются невероятные виды на остров.

Внутри есть кухня и обеденная зона, два компактных спальных места, дровяная печь, солнечные панели для электроснабжения и компостный туалет на улице. Также оборудована система сбора дождевой воды, хотя питьевую воду придется привозить в бутылках.

Как отмечают в агентстве недвижимости Savills, "домик продается вместе со всем содержимым и готов как для краткосрочного, так и для длительного проживания".

Продажа недвижимости

Напомним, в Шотландии выставили на продажу частный остров Харбор-Айленд площадью 9,7 гектара. Его владельцы Ричард Стейн и Салли Лоуэлл купили его в 2017 году за 650 000 фунтов стерлингов и построили там дом своей мечты, а затем выставили на продажу за 1,25 миллиона фунтов стерлингов. Остров расположен всего в 300 метрах от деревни Кринан – до материка можно добраться на лодке за несколько минут. Сообщалось, что на острове находится дом с тремя спальнями, который владельцы капитально отремонтировали после покупки. Жилье оборудовано водопроводом, электричеством и т. д.

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