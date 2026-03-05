Невероятная находка: ученые открыли 170-летнее пиво с борта корабля и были ошеломлены

Ученые исследовали находку из затонувшего судна и рассказали, можно ли пить алкоголь, который пролежал на дне столько лет.

Эта история началась с неожиданной находки на морском дне, которая позволила исследователям буквально прикоснуться к прошлому. О результатах уникального анализа древнего напитка пишет издание The Daily Galaxy.

Пиво из морских глубин оказалось совсем не похожим на то, что мы покупаем сегодня. В частности, ученые обнаружили, что уровень алкоголя в историческом пиве был значительно ниже - от 2,8% до 3,2%, тогда как большинство современных сортов имеют крепость 4-5%.

А вот уровень калия в напитке соответствует показателям современного пива, однако аномально высокое содержание натрия четко указывает на попадание морской воды внутрь бутылок. Несмотря на это "соленое" загрязнение, оригинальные компоненты стаута сохранились достаточно хорошо, чтобы эксперты смогли реконструировать его первоначальный профиль и понять, каким он был на вкус сразу после варки.

Команда обнаружила, что в двух бутылках содержались разные виды пива. Как указано в исследовании, доступном Американскому химическому обществу, одна бутылка была больше похожа на легкий лагер с низкой горечью и светлым цветом, а другая имела гораздо более сильный хмельной вкус, ближе к тому, что мы ожидаем от эля 19 века.

Это может свидетельствовать о том, что процесс варки тогда был более простым и менее отточенным, чем сейчас, отмечают СМИ

"Оба сорта пива были кислыми, с рН примерно на 1 единицу ниже современных значений", – рассказали исследователи. "Интенсивность цвета соответствовала современным сортам эля и лагера и была значительно ниже, чем у портеров и стаутов", – добавили они.

Удивительно, что после 170 лет под водой это пиво вообще уцелело. Хотя химический состав напитка по данным анализа изменился – например, из-за окисления исчез диоксид серы, а низкий уровень белка указал на более простую технологию брожения тех времен.

Другие исследования

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли уникальный "Сокровище из Вильены", а теперь исследователи подтвердили, что два предмета в нем изготовлены из метеоритного железа. Анализ браслета и декоративного колпака выявил высокое содержание никеля, что доказывает их внеземное происхождение еще задолго до начала официальной железной эпохи в Испании. Это свидетельствует о том, что древние мастера бронзового века уже тогда умели обрабатывать "звездный металл", который ценился наравне с золотом.

Добавим, что ученые раскрыли новые тайны знаменитой "Дамы из Эльче" - бюста иберийской женщины с удивительными украшениями-колесами. Современные исследования подтвердили, что статуя была не только ритуальным объектом, но и служила погребальной урной, о чем свидетельствуют микроскопические остатки пепла и костей в ее полости. Использование новейших методов анализа пигментов также позволило установить, что бюст был ярко раскрашен в красные, синие и золотые цвета, что подчеркивало высокий статус изображенной женщины.

