Мужчина поехал за бесплатной лодкой с Facebook Marketplace, а получил целую заброшенную яхту

Иногда бесплатные находки в интернете становятся началом грандиозных приключений, и именно так произошло с героем материала издания Supercar Blondie. То, что сначала казалось невероятной удачей, мгновенно превратилось в серьезный вызов, ведь масштабы находки требовали совсем другого уровня подготовки.

Когда один из ведущих YouTube-канала Rebuild Rescue откликнулся на объявление о "бесплатной лодке", размещенное на Facebook Marketplace, он даже не подозревал, что вместо небольшого судна его ждет 15-метровая заброшенная яхта, рассказывает автор.

Мужчина серьезно подготовился: он закрепил большой прицеп, чтобы вернуть находку домой. Но как только он прибыл на верфь, у него появились сомнения относительно собственной подготовки. Ситуация напомнила культовую цитату из фильма "Челюсти": "Нам понадобится больший трейлер". Яхта простояла без дела 15 лет, что уже было серьезным вызовом.

Несмотря на то, что судно досталось мужчине совершенно бесплатно, его восстановление обещает быть чрезвычайно сложным и дорогостоящим удовольствием, отмечают СМИ. Хотя на борту чудом сохранились полноценная кухня, ванная комната и несколько спальных мест, годы простоя дали о себе знать - интерьер имеет явные признаки многолетнего запустения и пропитан стойким запахом плесени.

Проблемы начались еще на этапе эвакуации: обычный пикап, на котором приехал новый владелец, не смог даже сдвинуть яхту с места. В результате для перевозки этого гигантского "подарка" пришлось привлекать специальный грузовик для сверхтяжелых грузов, что стало лишь первым шагом в долгой истории реставрации, рассказывают в материале.

