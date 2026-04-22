Кардиолог объяснил, опасно ли спать на левом боку

Разбираемся, влияет ли поза сна на сердце, и что действительно важно.

Когда вы ложитесь спать, может возникнуть вопрос – влияет ли положение тела на здоровье сердца. Многие считают, что сон на левом боку вреден, особенно при сердечной недостаточности. Однако, по словам кардиолога Ренато Аполито, научных доказательств этому нет.

Как пишет Womans World, сон играет важную роль для организма: он помогает снижать уровень стресса и воспаления, которые лежат в основе многих хронических заболеваний. Особенно важны глубокая фаза сна и REM-фаза – они напрямую связаны с сердечно-сосудистым здоровьем. Одной из самых сильных связей между сном и сердцем является апноэ сна.

Что касается позы, нет убедительных данных, что какое-то положение тела лучше или хуже для сердца. Люди всё равно меняют положение во сне, поэтому не остаются в одной позе всю ночь. Гораздо важнее, влияет ли поза на дыхание или вызывает ли напряжение в теле. Например, сон на животе может создавать нагрузку на мышцы и не рекомендуется.

Главная скрытая угроза для сердца – апноэ сна. Это состояние может повышать давление и увеличивать риск аритмий, включая фибрилляцию предсердий. Оно чаще встречается у людей с определённым типом телосложения, но может возникать и у людей с нормальным весом. Поэтому важно вовремя пройти диагностику.

При подозрении на апноэ следует обратиться к врачу. Обследование обычно простое, а лечение – например, с помощью CPAP-аппарата – значительно улучшает качество сна и снижает риски для сердца.

Вывод: положение тела во сне не играет ключевой роли для здоровья сердца. Гораздо важнее общее качество сна и отсутствие нарушений дыхания. Оптимально спать 7–9 часов в удобной для вас позе и обращать внимание на возможные симптомы апноэ.

