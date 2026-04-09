Безопасно ли спать на новом постельном белье без стирки: важное объяснение от экспертов

Перед первой стиркой специалисты рекомендуют ознакомиться с инструкциями производителя.

После того, как вы купили новый комплект постельного белья в магазине, остается сделать один важный шаг - застелить кровать. Однако перед этим нужно хорошо подумать, прежде чем расправлять его на матрасе. По словам экспертов, новый комплект нужно обязательно постирать, пишет martha stewart.

Почему всегда следует стирать новые простыни?

"Таким образом вы удалите пыль и грязь, которые могли накопиться на них на заводе или на полке в магазине", - объяснил Кристиан Александер, президент и генеральный директор Nest Bedding.

Также эксперты по постельному белью Марк и Бен Маклин добавили, что такие аллергены, как пыль и определенные химические вещества, могут вызывать раздражение кожи, поэтому постельное белье стоит постирать, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.

Кроме того, новое постельное белье могут обрабатывать средствами против складок, чтобы оно имело свежий и чистый вид. Такие обработки могут вызвать зуд и чрезмерную жесткость, если белье не постирать перед использованием.

Как стирать новые простыни?

Перед первой стиркой нового постельного белья Александер советует ознакомиться с инструкциями производителя, ведь разные материалы требуют разного ухода, что поможет обеспечить правильную стирку простыней.

Перед стиркой отделите новое постельное белье от других вещей в стиральной машине, после чего добавьте мягкий стиральный порошок.

"Стирайте постельное белье в максимально горячей воде, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии и микробы. (Но если ткань особенно яркая, стирайте ее в теплой воде - так цвет останется насыщенным)", - посоветовали в материале.

Как сушить новые простыни

Далее положите простыни в сушилку сразу после окончания цикла стирки. Эксперты советуют выбирать средний или низкий режим во время сушки.

"Если вы любите сушить белье на воздухе и это разрешено инструкцией производителя, он говорит, что вы можете развесить свежие простыни на солнце, чтобы они стали особенно яркими и приятными на ощупь", - добавили в публикации.

Другие советы экспертов

