К кофе добавляют куркуму и щепотку перца: что следует знать о таком сочетании.

Большинство людей не может представить утро без чашки горячего кофе. Однако этот напиток можно превратить в настоящий эликсир для организма – стоит просто добавить в чашку кофе половину чайной ложки куркумы.
Как пишет kuchnia.wp.pl, это блестящий лайфхак для здорового образа жизни, который поможет похудеть, и принесе пользу желудку и суставам. И эффект можно почувствовать уже через несколько дней.
Почему стоит пить кофе с куркумой?
Куркума ускоряет метаболизм. Если вы пытаетесь сбросить несколько лишних килограммов, этот напиток станет вашим новым союзником. Куркума в сочетании с кофеином прекрасно ускоряет метаболизм.
Она благотворно влияет на печень и желудок. Эта специя способствует пищеварению и снимает чувство тяжести. Благодаря ей печень может гораздо быстрее справиться с ежедневным процессом очищения.
Куркума полезна для суставов. Куркумин (основной ингредиент куркумы) – это природное противовоспалительное средство.
Она создает естественный защитный барьер. Кофе с куркумой - это идеальный напиток для укрепления иммунитета, особенно когда погода на улице непредсказуема.
При приготовлении кофе с куркумой важно не пропускать одну деталь - щепотку черного перца. Эта специя помогает организму легко усваивать полезный куркумин.
Рецепт кофе с куркумой
Приготовление этого напитка занимает ровно столько же времени, сколько и приготовление обычного кофе.
Ингредиенты:
- 250 мл свежесваренного кофе (вашего любимого!),
- 1/2 чайной ложки молотой куркумы,
- щепотка черного перца,
- по желанию: немного меда для аромата или ваше любимое молоко.
Приготовление:
- Заварите кофе так, как вам больше нравится.
- Добавьте куркуму и перец и тщательно перемешайте, чтобы специи хорошо соединились. Если вы предпочитаете более мягкий вкус, добавьте немного молока или меда.
Кому следует быть осторожным?
Людям с чувствительным желудком, язвой желудка или изжогой (кислотным рефлюксом) следует быть осторожными, так как куркума может раздражать пищеварительную систему.
Осторожность также рекомендуется людям, страдающим от желчнокаменной болезни, беременным женщинам и тем, кто регулярно принимает препараты, разжижающие кровь.
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