Овсянка считается одним из самых здоровых завтраков, но есть разные виды крупы, поэтому диетолог рассказала, какой принесет больше пользы.

Овсянка постоянно входит в рейтинг самых здоровых завтраков благодаря сбалансированному содержанию полезной для сердца клетчатки и сытного белка. Также ее можно бесконечно варьировать, добавляя любые ингредиенты, которые вам нравятся. Однако существуют различные виды овсянки, пишет Today.

В статье говорится, что когда следует выбирать между цельнозерновой овсянкой, плющеной овсянкой или хлопьями быстрого приготовления, у многих возникает вопрос, какой же из этих видов является самым полезным.

Диетолог Натали Риццо поделилась с изданием, что различия в питательности разных видов овсянки на самом деле гораздо меньше, чем можно подумать. Зато она советует следить за тем, что вы добавляете в овсянку, поскольку именно это влияет положительно или отрицательно на питательный состав каши.

Одним из самых известных преимуществ овсянки является содержание клетчатки. Приводятся данные, что в типичной порции овсянки содержится около 4-5 граммов клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника. Именно по этой причине овсянка особенно популярна среди специалистов по гастроэнтерологии.

Риццо отметила, что тип растворимой клетчатки, содержащейся в овсянке, - бета-глюкан - является "особой клетчаткой". Результаты исследования, по ее словам, показали, что этот тип клетчатки имеет дополнительные преимущества для здоровья сердца.

Диетолог рассказала, что все сорта овса изначально являются зернами. По ее словам, цельнозерновая овсянка является наименее обработанным сортом овса. Именно по этой причине такая овсянка дольше готовится, а овсяные хлопья имеют более жевательную, менее кашеобразную текстуру. Такую овсянку следует готовить около 30 минут.

Плющеная овсянка готовится быстрее, на приготовление каши из нее требуется всего 5-10 минут. Овсянка быстрого приготовления готовится быстрее всего, всего за 1-2 минуты.

По словам Риццо, хотя между этими тремя видами овсянки есть незначительные различия, она советует выбирать именно цельнозерновую овсянку, потому что в ней может содержаться на 1 грамм больше клетчатки и она прошла минимальную обработку.

Советы по приготовлению каш

