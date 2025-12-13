Лимоны содержат много питательных веществ, в том числе много витамина С и клетчатки, которые обладают множеством полезных свойств для здоровья и могут помочь вам достичь ваших целей в области питания. Портал verywellhealth.com рассказывает, что произойдет с вашим организмом, если есть лимон каждый день, и кому это противопоказано.
1. Лимон укрепляет иммунную систему
Лимоны, как цитрусовые, являются хорошим источником витамина С и фолиевой кислоты. Оба этих вещества известны своей способностью укреплять иммунную систему. Питательные вещества в цитрусовых поддерживают иммунную систему, обеспечивая: контроль окислительного стресса, контроль воспаления, поддержку иммунного ответа.
2. Снижает риск инсульта
Исследования показали, что флавоноиды в цитрусовых могут снижать риск ишемического инсульта (образование тромба в сосуде, ведущем к мозгу) у женщин. Другое исследование показало, что у людей с более высоким потреблением флавоноидов реже встречаются сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и инсульт.
3. Снижает кровяное давление
Исследования показали, что флавоноиды в лимонах и водный экстракт из лимонной цедры могут помочь снизить кровяное давление. Флавоноиды метаболизируются и защищают сердце, взаимодействуя с кишечной микробиотой. При этом 15% случаев связывают употребление продуктов, богатых флавоноидами, с систолическим кровяным давлением.
4. Увеличивает усвоение железа
Лимоны могут увеличивать биодоступность железа (количество, доступное в организме) и биоусвояемость (количество, доступное для усвоения). Это, вероятно, связано с высоким содержанием витамина С в цитрусовых.
В одном исследовании оценивалась эффективность железа и витамина С, принимаемых по отдельности, для улучшения уровня железа у молодых женщин. Исследователи обнаружили, что даже при раздельном приеме витамин С увеличивает усвоение железа.
5. Поддерживает здоровый цвет лица
Цитрусовый сок может помочь предотвратить или уменьшить признаки старения. Исследования показали, что цитрусовый сок влияет на кожу следующим образом:
- Уменьшает повреждение клеток
- Уменьшает толщину кожи
- Уменьшает образование морщин
- Увеличивает содержание коллагена
6. Помогает предотвратить астму
Потребление цитрусовых связано с более низким риском развития астмы. Было установлено, что ежедневное употребление фруктов и овощей снижает вероятность астмы и приступов свистящего дыхания.
7. Способствует снижению веса
Лимоны могут быстрее вызывать чувство сытости. В рандомизированном исследовании оценивалась гликемическая реакция (как углеводы влияют на уровень сахара в крови) и восприятие аппетита после употребления хлеба с водой, чаем или лимонным соком. Исследователи обнаружили, что лимонный сок привел к увеличению желудочного сока в 1,5 раза.
Кому следует избегать лимонов?
Большинство людей могут безопасно есть лимоны или добавлять их в воду каждый день. Но, как и во многих других случаях, важна умеренность. Избегайте употребления лимонов или соблюдайте осторожность, если у вас есть:
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): симптомы могут ухудшиться после употребления цитрусовых.17
- Аллергия на лимоны или цитрусовые: избегайте лимонов и продуктов, содержащих лимонные ингредиенты.
- Язвы во рту: кислоты могут усугубить язвы, а также могут негативно влиять на зубы.
