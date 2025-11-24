Исследование ученых показало необычную пользу апельсинового сока для людей с разным телосложением.

Мы часто слышим, что сбалансированное питание является залогом здоровой жизни. Среди полезных напитков апельсиновый сок выделяется как классический вариант - как по популярности, так и по потенциальной пользе, пишет Eating Well.

Исследование показало, что апельсиновый сок является основным источником полезных соединений, которые называются флавоноидами, особенно гесперидином. Они известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ученые решили установить, может ли регулярное употребление апельсинового сока поддержать здоровье сердца и метаболизм. В рамках исследования, они изучили молекулярные изменения, происходящие в нашем организме, когда мы ежедневно пьем апельсиновый сок.

Результаты, опубликованные в журнале Molecular Nutrition and Food Research, дают интересное представление о том, как этот простой напиток может иметь мощное влияние на наши гены и общее самочувствие.

Как проводилось исследование?

Ученые отобрали 20 здоровых взрослых, в частности, 10 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 36 лет для детального анализа. Участники не имели хронических заболеваний, не курили, не были беременными и не принимали лекарства или добавки, которые могли бы повлиять на результаты исследования.

За три дня до начала исследования участники избегали цитрусовых фруктов и их производных, а также других продуктов, богатых флавоноидами, таких как клубника, кофе, шоколад и чай.

В рамках исследования каждый участник в течение 60 дней ежедневно употреблял 500 мл пастеризованного 100% апельсинового сока, разделенного на две порции. Одну часть сока надо выпить утром, а другую - во второй половине дня.

Образцы крови отбирали в начале (день 0) и в конце (день 60) исследования, а также измерялось артериальное давление и другие показатели организма.

Основой исследования был транскриптомный анализ, который является сложным методом изучения того, как "включаются" и "выключаются" наши гены. Благодаря сравнению результатов в начале и в конце исследования ученые смогли точно определить, что изменилось после двух месяцев ежедневного употребления апельсинового сока.

Результаты исследования

Анализ показал, что после употребления 100% апельсинового сока в течение периода исследования в целом изменилось 3790 генов. Примечательно, что 2487 генов были подавлены, то есть их активность снизилась, а 1303 - активизированы, то есть, произошло их увеличение.

Более масштабный систематический обзор и метаанализ, опубликованный в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, показал, что употребление не менее 500 мл апельсинового сока ежедневно приводило к улучшению показателей сахара в крови, холестерина и маркеров воспаления.

Какая польза апельсинового сока?

Апельсиновый сок является источником флавоноидов, таких как гесперидин, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Если ввести привычку ежедневно выпивать стакан этого сока, тогда этот напиток может способствовать снижению артериального давления, уменьшению воспаления и даже улучшению процесса переработки жиров в организме.

Издание отмечает, что это является ключевыми факторами для снижения риска развития таких заболеваний, как сердечные болезни, диабет и ожирение.

В то же время, если человеку следует следить за уровнем сахара в крови, тогда важно следить за размером порций, поскольку апельсиновый сок содержит природные сахара, которые могут влиять на уровень глюкозы, если потреблять его в избытке.

Ученые пришли к неожиданному выводу, что апельсиновый сок может по-разному влиять на организм человека в зависимости от его телосложения. Так, если вы имеете избыточный вес, сок может помочь вашему организму эффективнее расщеплять жиры. Если человек стройный, тогда он может почувствовать сильный противовоспалительный эффект.

