Цельное молоко более полезно, чем растительное, хотя этикетки уверяют в обратном

Ученые доказали, что сама структура натурального молока благотворно влияет на усвоение питательных веществ.

В молочном отделе легко представить, что все виды натурального молока и его растительные альтернативы более или менее взаимозаменяемы. Особенно, если глянуть на этикетки овсяных, миндальных и соевых напитков, где отмечены добавленные витамины. На первый взгляд кажется, что пищевая ценность этих продуктов одинакова.

Однако, пишет Earth.com, этикетки не отражают все картины. Издание ссылается на новое исследование австралийских ученых Университета Эдит Коуэн, которые говорят, что польза молока для здоровья обусловлена ​​не только содержащимися в нем питательными веществами. Дело в том, что естественная структура молока помогает этим питательным веществам взаимодействовать друг с другом. Эти процессы не может повторить ни один другой аналог.

Во время исследования, результаты которого опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, ученые исследовали молочную матрицу – природную структуру молока, которая связывает жиры, белки, минералы и более 100 активных соединений. Они считают, что расположение этих частей влияет на то, как организм перерабатывает пищу.

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"Эта же самая структура влияет на скорость повышения уровня сахара в крови, на то, как жир воздействует на холестерин, и на то, какие микробы размножаются в кишечнике", - говорят ученые, отмечая, что работает именно комплекс всех соединений.

В первую очередь преимущество молока заключается в укреплении скелета. Регулярное употребление молока связано с укреплением костей и уменьшением количества переломов. При этом добавки кальция, которые считают заменой молоку, не обеспечивают такого же эффекта.

Молоко также питает кишечную микробиоту – обширное сообщество микроорганизмов в пищеварительном тракте, которое помогает поддерживать жизнедеятельность организма. Соединения, содержащиеся в молочных продуктах, способствуют развитию полезных бактерий.

В чем минус растительного молока

Растительное молоко редко содержит подобные вещества. Поэтому их в него добавляют. Однако организм хуже усваивает добавленные вещества. Кроме того, во многие упаковки дополнительно добавляют сахар, масло или загустители для улучшения вкуса и текстуры.

Особенно внимательно следует относится к тому, какое молоко употребляют дети. Ученые говорят, что отказ от молочных продуктов может привести к реальному дефициту питательных веществ в те годы, когда от них зависит рост. В первую очередь, теряются белок, кальций, йод и витамин B12.

Польза молока - больше советов

Напомним, что именно употребление цельного молока полезно для здоровья костей и контроля веса. Чтобы считаться "цельным", молоко должно содержать не менее 3,25% молочного жира по весу.

Кроме того, молоко особенно богато аминокислотами - лейцином, изолейцином и валином. Они напрямую усваиваются мышечной тканью. Это делает молоко хорошим вариантом после тренировки, во время болезни или для людей в возрасте, когда потребность в белке растет.

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