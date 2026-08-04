После рекордного падения украинского экспорта Россия только усилила атаки на порты

Экспорт сельскохозяйственной продукции сократился почти на четверть.

В июле Украина экспортировала 3,67 миллиона тонн агропродукции, что на 23,4% меньше показателя июня, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

"Сокращение экспорта было обусловлено прежде всего снижением отгрузок зерновых, масличных культур и жмыха. В то же время экспорт растительных масел несколько вырос, а поступление ячменя нового урожая обеспечило существенное увеличение его поставок", – говорится в сообщении.

По сравнению с июнем экспорт зерновых культур сократился на 25,1% – до 2 667,8 тыс. тонн, а масличных культур – на 43,7% – до 88,5 тыс. тонн. Растительных масел было отправлено за границу 326 тыс. тонн – это рост объемов поставок на 5,8%. Подсолнечное масло обеспечило 79,3% экспорта растительных масел.

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Падение экспорта связано с сокращением отгрузок и снижением интенсивности работы черноморских портов. По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, экспорт в августе может сократиться по сравнению с июлем еще почти вдвое.

Между тем, Администрация морских портов Украины сообщила, что российские оккупанты еще больше усилили атаки на портовую инфраструктуру.

При этом отмечается, что интенсивность ударов по украинской портовой инфраструктуре продолжает расти. Только за первые неполные три дня августа Россия совершила:

5 атак на объекты морских портов;

3 атаки на гражданские суда в портах;

2 атаки на суда, что находились в Украинском морском коридоре.

Для сравнения, за весь июль было зафиксировано:

67 атак на объекты морских портов;

35 атак на гражданские суда в портах;

22 нападения на суда в Украинском морском коридоре.

Остановка морского экспорта из Украины – главные новости

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко сообщил, что ситуация с остановкой морского экспорта может стать критической через 2–3 месяца. В худшем случае фермеры частично прекратят уборку урожая, а некоторым регионам мира грозит продовольственный кризис.

Согласно расчетам премьер-министра Сергея Корецкого, из-за прекращения украинского экспорта инфляционное давление на мировую экономику может составить от 60 до 150 млрд долларов в годовом эквиваленте.

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