Исследователи же говорят о другом.

Российские исследователи обнаружили новый минерал на Кольском полуострове на северо-западе России. Названный Kola Ashcroftine, он, по утверждению российских властей, имел бы ценность выше, чем у золота. По данным российского Министерства науки и высшего образования, минерал до сих пор был неизвестен науке и мог бы иметь важные применения в исследованиях и промышленности.

Открытие стало результатом сотрудничества исследователей из Кольского научного центра Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана. Новый минерал был идентифицирован на руднике Кировский в Хибинском массиве – регионе, известном богатством и разнообразием своих минеральных ресурсов, пишет Mediafax.

По словам российских официальных лиц, Kola Ashcroftine содержит иттрий – элемент из категории редкоземельных, – а также кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор.

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Иттрий используется в таких областях, как электроника, лазерные технологии, аэрокосмическая промышленность и производство некоторых передовых материалов.

Однако исследователи подчёркивают, что новый минерал важен прежде всего своей научной ценностью, а не немедленными промышленными применениями. Они описывают его как "химический архив земной коры", поскольку его состав даёт сведения о геологических процессах, которые привели к его образованию.

Сколько стоит новый минерал

Российские специалисты говорят, что пленка, покрывающая породу, в которой был обнаружен минерал, имеет оценочную стоимость 145 долларов за миллиметр – уровень, который якобы превышает стоимость золота. Однако единица измерения, использованная при оценке, подробно не объясняется.

Исследователи говорят, что новый минерал отличается от ранее известного минерала Ashcroftine-(Y) наличием кальция, марганца и фтора в своей химической структуре. Кроме того, кристаллическую структуру Kola Ashcroftine описывают как одну из самых сложных, встречавшихся до настоящего времени.

Хибинский массив, расположенный на Кольском полуострове на северо-западе России, считается одним из важнейших минералогических центров мира – здесь регулярно открывают новые минеральные виды благодаря особым геохимическим условиям.

Ранее УНИАН сообщал, что у берегов Греции обнаружили корабль, пролежавший на дне 2 400 лет.

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