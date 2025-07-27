Их нужно стирать каждую неделю, ведь от этого зависит чистота и "безопасность" вашего дома.

Возможно, у вас дома есть вещи, которые вы стираете после двух-трех использований — и это понятно. Но если говорить о правильной гигиене, вы удивитесь, сколько предметов на самом деле нужно стирать каждую неделю.

Есть несколько вещей, которые обязательно должны проходить стирку раз в неделю, даже если они не выглядят "грязными" или не пахнут. Почему? Потому что чем дольше они лежат без стирки, тем больше шансов для размножения вредных бактерий, пишет Southern Living.

Чтобы понять, какие именно предметы нуждаются в еженедельной стирке, издание обратилось за советом к эксперту по стирке Элизабет Шилдс из Super Cleaning Service Louisville. Вот пять вещей, которые следует стирать каждую неделю, чтобы ваш дом оставался чистым, свежим и соответствующим нормам гигиены, по ее словам.

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Простыни и наволочки

Это может показаться очевидным, но в первую очередь, по мнению Шилдс, нужно стирать постельное бельё — особенно простыни и наволочки.

"Подумайте, через что проходит ваша кровать за неделю. Мы проводим примерно треть жизни в ней. Даже если вы принимаете душ перед сном, ваше тело всё равно выделяет влагу во время сна, и всё это впитывается в постель. А если вы любите перекусывать в кровати или спите с домашними животными, там могут быть крошки и шерсть", - подчеркивает она.

Учитывая влагу, крошки от еды, шерсть животных и отмершие клетки кожи, можно с уверенностью сказать, что стирка постельного белья раз в неделю — отличная идея.

Полотенца для ванной и кухни

Как и постель, полотенца в ванной и на кухне нужно стирать каждую неделю, ведь они впитывают влагу и часто остаются влажными в душном помещении или висят на крючке.

Еженедельная стирка помогает избавиться от неприятного запаха сырости. А ещё они остаются мягкими, пушистыми и хорошо впитывают влагу", — говорит Шилдс.

Важно, по ее словам, помнить, что стирать полотенца необходимо отдельно от одежды.

Коврики у дверей

Мы редко задумываемся об этом, но коврики у входной двери тоже стоит стирать раз в неделю, особенно если они тканевые.

"Это первая линия защиты между улицей и вашим домом. Каждый раз, когда кто-то наступает на коврик, он приносит с собой пыль и грязь. Если не стирать его регулярно, весь этот налёт будет распространяться по дому", - отметила эксперт.

Если ярлычок разрешает машинную стирку — смело кладите коврик в стиральную машину. В противном случае — чистите вручную.

Одежда

Да, стирка одежды кажется бесконечным делом (и это действительно так). Но вы будете благодарны себе за то, что не откладывали стирку нижнего белья и одежды на потом.

"Это не подлежит обсуждению. Вы меняете нижнее бельё каждый день, значит, к концу недели у вас минимум 7 грязных комплектов. Если дать этой куче залежаться, вы создаёте идеальные условия для роста бактерий, вызывающих неприятный запах, а также грибка и дрожжей", — предупреждает Шилдс.

Часто трогаемые поверхности

Хотя это не то, что можно закинуть в стиралку, протирание часто используемых поверхностей — важная часть еженедельной гигиены.

Ручки дверей, пульты, столешницы, выключатели — все они накапливают бактерии, пыль и грязь. Регулярная уборка помогает поддерживать чистоту и предотвращать распространение микробов.

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