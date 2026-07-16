Эксперты по чистоте объяснили, как лучше стирать пододеяльник.

Летом постельное белье, очевидно, приходится стирать чаще, чем зимой, потому что во сне человек потеет сильнее из-за более высокой температуры в комнате. Однако не все люди точно знают, как часто необходимо проводить такую процедуру с постельным бельем, и более того - можно ли стирать пододеяльники в стиральной машине.

Как стирать постельное белье в машинке правильно, чтобы оно не воняло и оставалось чистым

Скотт Шрейдер, эксперт по уборке из компании CottageCare, рекомендует стирать пододеяльник каждые одну-две недели, в зависимости от времени года - об этом пишет издание Martha Stewart.

Летом, по словам Шрадера, необходимо проводить чистку еженедельно, и спать в минимальном количестве одежды. Осенью и зимой можно стирать пододеяльник каждые две недели, если вы не сильно потеете ночью.

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Что касается одеял и покрывал, эксперт по стирке Том Чекони говорит, что их нужно стирать 1-2 раза в год, но лучше нести их в прачечную, так как обычная "домашняя" машинка вряд ли справится с таким тяжелым грузом.

Нужно ли выворачивать пододеяльник при стирке - как правильно делать

При подготовке к стирке пододеяльника специалисты настоятельно рекомендуют вынуть одеяло из пододеяльника, чтобы тщательно очистить его. Также они объяснили, как складывать пододеяльник в стиральную машину и какие действия предпринять перед стиркой.

Перед началом стирки необходимо внимательно прочитать инструкцию на этикетке, потому что тонкости ухода за той или иной тканью могут отличаться. Затем вывести все пятна на пододеяльнике отдельно, если таковые имеются. Далее - не выворачивая наизнанку, сложить пододеяльник в сетчатый мешок, предварительно застегнув все молнии и пуговицы на экземпляре постельного белья. Финальный шаг - разместить мешок с пододеяльником в барабане, добавить щадящее моющее средство и поставить деликатный режим стирки, который подходит для постельного белья, не используя кондиционер.

После окончания стирки пододеяльник нужно достать из мешка и встряхнуть, чтобы убрать складки. Затем вывесить его сушиться в комнате или на балконе, но вдали от прямых солнечных лучей.

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