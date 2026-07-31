Женщина опробовала правило уборки 80/20 и рассказала, действительно ли оно работает

Правило 80/20 помогает правильно организовать пространство в помещении.

Проблема загромождения собственного дома или квартиры знакома многим: переполненные вещами шкафы и полки и постоянное ощущение, что в доме остро не хватает места для всего имущества. Даже после генеральной уборки беспорядок нередко возвращается уже через несколько дней, а поддержание порядка превращается в бесконечный процесс. Журналистка Лиза Милбранд в статье для Real Simple поделилась лайфхаком по организации пространства в помещении, проверенным на собственном доме.

Метод, о котором идет речь, она назвала "правилом расхламления 80/20". Суть правила заключается в том, чтобы заполнять любое пространство в доме лишь примерно на 80%, оставляя остальные 20% свободными. На практике это означает, что стоит избавиться от примерно пятой части вещей, чтобы в доме оставалось больше "воздуха" и было легче поддерживать порядок.

Основательница компании Operation Organization Катрина Типл объясняет, что именно свободное пространство между вещами является одним из главных принципов организованного дома. "Пространство между вещами – это мой девиз организованной жизни!" – подчеркивает эксперт. По её словам, применение правила 80/20 помогает создать тот запас свободного места, который делает повседневную жизнь более комфортной.

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Автор материала рассказывает, что начала эксперимент с кухонного шкафа, перебрав коллекцию кофейных чашек. На каждые четыре оставшиеся чашки одну она откладывала на благотворительность. Такой подход, отмечает журналистка, позволил быстро освободить место, не создавая ощущения потери необходимых вещей.

Катрина Типл советует начинать с отдельной категории, ящика или шкафа и сразу держать под рукой пакет или коробку для вещей, которые можно отдать или выбросить. Кроме того, она рекомендует поддерживать темп и в течение пяти дней подряд избавляться примерно от 20% вещей в новой зоне дома. По словам эксперта, это помогает быстрее увидеть результат и закрепить новую привычку.

В то же время метод подходит не для всех типов вещей. Как отмечается в публикации, правило хорошо работает там, где много одинаковых предметов – например, чашек, футболок или книг. А вот для так называемого "ящика с мелочами" или коллекций оно может оказаться менее эффективным, ведь большинство предметов там действительно нужны.

После применения правила 80/20 автор заметила, что кухонный шкаф стал не только опрятнее, но и удобнее в использовании. Освободившееся пространство позволило красиво разместить чай и аксессуары для горячих напитков, а уборка кухни стала занимать меньше времени.

Эксперт также обращает внимание на то, что изменения требуют не только практических действий, но и нового отношения к количеству вещей. "Ваш дом не обязательно должен быть заполнен вещами, чтобы быть уютным", – отмечает Типл. Она советует воспринимать жизнь с меньшим количеством вещей как некую роскошь.

По мнению эксперта, принцип 80/20 можно применять не только к домашнему пространству, но и к собственному графику. "На мой взгляд, стремление не жить на пределе своих возможностей – это забота о себе", – подытоживает она, объясняя, что небольшие паузы между делами могут быть не менее полезны, чем порядок в доме.

Другие бытовые советы

Как писал УНИАН, замороженные бутылки с водой могут создать локальное охлаждение в комнате во время жары, ведь таяние льда отбирает тепло из окружающего воздуха. Эффект усиливается, если поставить бутылки перед вентилятором.

Однако эффект ощутим лишь на небольшом участке и быстро исчезает из-за постоянного поступления тепла в комнату. Такой способ не заменяет кондиционер, но может дать кратковременное ощущение прохлады без значительного повышения влажности.

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