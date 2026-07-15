Вместо брусчатки всё чаще выбирают другое покрытие: почему оно лучше справляется с дождём

Это покрытие также отличается прочностью и способностью выдерживать нагрузки.

Брусчатка долгие годы оставалась одним из самых популярных вариантов для подъездов и дорожек возле домов. Однако все больше людей обращают внимание на другое покрытие, которое не только имеет привлекательный вид, но и лучше пропускает дождевую воду, пишет kb.pl.

Ажурные плиты – это бетонные элементы с характерными отверстиями, которые можно заполнять травой, грунтом или щебнем. Такая конструкция обеспечивает стабильность покрытия и позволяет воде свободно проникать в землю, а не скапливаться на поверхности.

Чаще всего их используют для обустройства подъездов, парковочных мест, садовых дорожек и подъездных путей к частным домам. Ажурные плиты всё чаще появляются возле современных коттеджей, ведь их простая форма хорошо сочетается как с минималистской архитектурой, так и с озеленённым пространством.

Видео дня

Главное преимущество такого покрытия – способность пропускать воду. Дождевая вода не задерживается на поверхности в виде луж, а постепенно просачивается в грунт. Это особенно важно во время сильных осадков, когда обычные покрытия могут хуже отводить влагу.

Если отверстия в плитах засеять травой, поверхность приобретает более естественный вид, чем традиционная брусчатка. Кроме того, в жаркие дни она меньше нагревается, что делает пребывание в саду более комфортным.

Ажурные плиты также отличаются прочностью и способностью выдерживать нагрузки. Они подходят не только для пешеходных дорожек, но и для подъездов, которыми регулярно пользуются легковые автомобили.

На что обратить внимание перед укладкой

Основание под покрытие должно быть качественно подготовлено, ведь от этого зависит его стабильность в будущем. Неправильно выполненное основание может привести к проседанию элементов.

Также стоит заранее определиться, чем заполнять отверстия в плитах. Трава создает наиболее естественный эффект, но требует ухода. Щебень или другой каменный наполнитель является более практичным вариантом и лучше подходит для мест с большей нагрузкой, в частности подъездов.

Правильно уложенное покрытие может служить много лет и не требовать сложного ухода.

Ажурные плиты могут стать удачной альтернативой классической брусчатке для тех, кто ищет покрытие, сочетающее в себе функциональность, эстетику и лучший отвод дождевой воды.

Подробнее об обустройстве приусадебного участка

Ранее УНИАН писал о том, как сделать дорожки на даче красиво и дешево. Как отмечалось в материале, чтобы сэкономить и получить хороший результат, просто нужно знать, как сделать дорожки на огороде и во дворе из доступных материалов.

В частности, участок можно благоустроить, используя пеньки и обычную землю.

Вас также могут заинтересовать новости: