Бетон в саду уходит в прошлое: тренд ландшафтного дизайна 60-х годов возвращается

Со временем бетон может растрескиваться и разрушаться, но не эти материалы.

В последние годы все больше владельцев домов отказываются от бетонных дорожек и площадок в своих садах в пользу натурального камня и гравия. Об этом пишет Mediafax.

Отмечается, что создание дорожек в саду из натурального камня и гравия было популярным в 1950–1960-е годы. Они привлекают владельцев домов благодаря непринужденному и естественному виду.

В издании добавили, что интерес к экологичным решениям и дизайну середины века объясняет возвращение натурального камня в ландшафтный дизайн.

Видео дня

Производство бетона требует больших затрат энергии и приводит к значительным выбросам углекислого газа. В издании подчеркнули, что натуральный камень является более экологичной альтернативой, которая выглядит уютнее.

Также в издании напомнили, что со временем бетон может растрескиваться и разрушаться. Камень способен сохранять свою прочность на протяжении веков.

В издании отметили, что сухие сады, вдохновленные японской эстетикой, сочетают в себе мелкий гравий, декоративные камни и засухоустойчивые растения, такие как суккуленты. Они передают ощущение порядка, спокойствия и равновесия.

Кроме того, сады с дорожками из натурального камня придают структуру и функциональность внешнему пространству. Они разделяют зоны сада и создают визуальные акценты.

Как создать сад с дорожками из натурального камня

В издании рассказали, что перед укладкой дорожек натуральным камнем необходимо подготовить участок. Нужно удалить существующую растительность и выровнить поверхности для создания устойчивого основания. Рекомендуется уложить геотекстильную сетку для борьбы с сорняками.

Гравий, валуны и каменные плиты идеально подходят для покрытия поверхностей и создания декоративных дорожек. Система капельного орошения оптимизирует расход воды и подает жидкость непосредственно к корням.

Кроме того, в издании поделились, что каменные сады проще в уходе, чем обычные. Для поддержания участка в идеальном состоянии достаточно время от времени убирать сухую листву и подсыпать гравий.

Какие фрукты легко вырастить в саду

Ранее эксперты рассказали, что многие косточковые деревья легко выращивать на своем участке. Они выделили три самых простых в выращивании в домашних условиях дерева для получения обильного урожая.

В частности, эксперты упомянули вишневые деревья. Также они советуют посадить сливовое дерево или нектарины.

Вас также могут заинтересовать новости: