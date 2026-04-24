Мошенники массово продают фейковый кофе: чем заменяют зерна

На фоне рекордного роста цен мошенники массово подмешивают в кофе сою.

На европейском рынке все чаще фиксируются случаи продажи поддельного кофе, который сложно отличить от оригинала даже по упаковке. Мошенники используют более дешевые ингредиенты, в частности сою, чтобы снизить затраты и увеличить прибыль, пишет WP Finanse.

По данным отраслевых источников, одним из самых распространенных способов фальсификации является замена кофейных зерен жареными соевыми бобами. Они имеют темный цвет и горьковатый аромат, что делает их похожими на настоящий кофе, особенно в молотом или растворимом виде. Из-за этого без специального лабораторного анализа подделку обнаружить сложно.

Отдельную проблему представляет имитация упаковки известных брендов, которую активно продают через интернет-магазины. Потребители часто не подозревают, что покупают некачественный продукт.

Видео дня

Представитель итальянской компании Lavazza Джузеппе Лавацца подтвердил, что поддельная продукция бренда уже появилась на европейском рынке. В то же время в компании подчеркивают, что не планируют менять рецептуры из-за подорожания сырья.

"Мы никогда не меняем купажи, мы уважаем состав кофе. Мы уважаем потребителя и не хотим его обманывать", – заявили в компании.

Эксперты объясняют, что распространение подделок связано с стремительным ростом мировых цен на кофе. В 2024 году они подскочили на 39%, в частности из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях – Бразилии и Вьетнаме, что привело к снижению урожаев.

Исследования аналитических центров показывают, что в прошлом году молотый кофе подорожал более чем на 30%, а растворимый – почти на 16%. Ожидается, что в 2026 году цены будут расти и дальше, как минимум на 4–8% в первой половине года.

Эксперты советуют обращать внимание на признаки подделки: слишком светлый цвет молотого кофе, неестественный запах или слишком быстрое впитывание воды могут свидетельствовать о примесях. В то же время характерный аромат настоящих кофейных зерен остается главным признаком качественного продукта.

Несмотря на высокие цены, аналитики допускают, что при благоприятных погодных условиях в Бразилии в середине 2026 года возможно частичное подешевение кофе.

