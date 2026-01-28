Солнце жутко проглотит Землю: в NASA раскрыли, каким будет конец света

Через миллиарды лет Солнце уничтожит Землю и создаст новые планеты, утверждают ученые.

NASA обнародовало новые изображения космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), которые дают представление о будущей судьбе Солнечной системы. По оценкам ученых, примерно через пять миллиардов лет наше Солнце расширится до стадии красного гиганта, что приведет к уничтожению Земли, пишет Daily Mail.

Как объясняют астрономы, в финальной фазе своей жизни Солнце либо поглотит Землю, либо разорвет ее мощными гравитационными силами, после чего оставит после себя облако газа и пыли – материал для формирования новых планет.

Что показал телескоп Джеймса Уэбба

На снимках JWST изображена туманность Хеликс, расположенная примерно в 650 световых годах от Земли. Она является остатком звезды, подобной Солнцу, которая исчерпала свое топливо тысячи лет назад. По данным NASA, эти изображения дают "близкое представление о возможной судьбе нашего Солнца и его планетной системы".

Внутри газового кольца шириной около трех световых лет астрономы зафиксировали сложные структуры, образовавшиеся после разрушения звезды. Интенсивное излучение белого карлика в центре туманности освещает эти облака, позволяя проследить процесс звездной трансформации.

Как умирает звезда, подобная Солнцу

В течение миллиардов лет звезды, подобные Солнцу, находятся в стабильной фазе, сжигая водород в ядре. Когда запасы водорода исчерпываются, звезда начинает коллапсировать, запуская новые реакции синтеза гелия в углерод.

Это вызывает резкое расширение внешних слоев – звезда становится красным гигантом, увеличиваясь в сотни раз. В конце концов ее ядро сжимается до состояния белого карлика, а оболочка отделяется и образует планетарную туманность.

Именно такую стадию, по прогнозам ученых, переживет и наше Солнце.

Судьба Земли и шанс для новой жизни

Исследования показывают, что большие планеты на близких орбитах, подобные Земле, почти не выживают рядом с красными гигантами. По мере расширения Солнца Земля либо испарится от экстремального нагрева, либо будет разрушена приливными силами.

В то же время астрономы отмечают: этот процесс – не только об уничтожении. По словам профессора Джанет Дрю из Университетского колледжа Лондона, обогащенная химическими элементами пыль и газ из оболочки звезды попадает в межзвездное пространство.

Именно из этого материала могут образоваться новые звезды и планеты, способные поддерживать сложную жизнь.

"Речь идет о том, откуда берется материал, необходимый для формирования каменистых планет и жизни на основе углерода", – объясняет Дрю.

Таким образом, хотя Земля обречена исчезнуть вместе с финальной эволюцией Солнца, ее материя может стать частью следующего поколения миров в галактике.

