Свет из начала Вселенной: ученые зафиксировали вспышку, летевшую к Земле 13 миллиардов лет

Короткая гамма-вспышка, зафиксированная в марте 2025 года, оказалась сигналом от древнейшей сверхновой и открыла окно в раннюю историю Вселенной.

Международная команда астрономов зафиксировала короткую гамма-вспышку, которая возникла в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва и стала самой древней сверхновой, когда-либо зафиксированной непосредственно, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.

В марте 2025 года астрономы наблюдали интенсивную вспышку высокоэнергетического света, которая длилась всего около десяти секунд. Как выяснилось впоследствии, этот сигнал преодолевал космическое пространство примерно 13 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли, открыв ученым уникальное окно в раннюю историю Вселенной - время, когда ей было всего около 730 миллионов лет.

Вспышка получила обозначение GRB 250314A и, по выводам исследователей, возникла в результате гибели массивной звезды в одной из древнейших известных галактик.

Обнаружение космического сигнала

Событие было зафиксировано 14 марта 2025 года французско-китайским спутником SVOM, специально созданным для обнаружения гамма-вспышек - самых мощных взрывов во Вселенной. Уже через полтора часа после сигнала обсерватория Swift NASA определила точное положение источника, а наземные телескопы в Чили и на Канарских островах начали наблюдение послесвечения.

Анализ инфракрасного излучения показал, что свет претерпел значительное растяжение из-за расширения Вселенной, что подтвердило: взрыв произошел в крайне раннюю космическую эпоху.

Самая древняя сверхновая, которую видели астрономы

Через несколько месяцев после вспышки космический телескоп Джеймса Уэбба смог четко отделить свечение сверхновой от слабого света ее галактики. Это позволило ученым напрямую подтвердить факт коллапса и взрыва массивной звезды в молодой Вселенной.

По словам исследователей, это самая старая сверхновая, которую удалось зафиксировать прямыми наблюдениями.

Древний взрыв с "современной" физикой

Несмотря на ожидания, что первые звезды должны были быть значительно экстремальнее, анализ показал, что свойства этой сверхновой поразительно похожи на взрывы звезд в относительно близкой к нам Вселенной.

Руководитель исследования Эндрю Леван из Университета Радбауда отмечает, что это свидетельствует: базовые физические процессы формирования и гибели звезд действовали уже менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.

GRB 250314A возник в период так называемой эры реионизации, когда первые звезды и галактики постепенно меняли структуру Вселенной. Именно такие взрывы рассеивали тяжелые химические элементы, из которых впоследствии образовались планеты, а со временем - и жизнь.

