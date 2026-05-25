Какую стиральную машину стоит покупать в этом году: потребители назвали лучшую марку

С оценкой потребителей также согласны и эксперты и вот почему.

Независимо от того, какую бытовую технику потребитель намерен купить, на сегодняшний день Samsung и LG - два крупнейших бренда на многих рынках, особенно в отношении стиральных машин.

Но маркой №1 может быть только одна и потребители вместе с экспертами определились с выбором, пишет Slashgear. Отмечается, что Samsung предлагает элегантный дизайн и передовые функции на основе искусственного интеллекта. Однако LG - это бренд с более сильной репутацией в плане долгосрочной удовлетворенности клиентов, говорится в отчете Consumer Reports.

Издание отметило, чо многие потребители могут предположить, что обе марки более или менее одинаковы и обе доминируют в сегменте стиральных машин среднего и премиум-класса. Цены на обе марки выходят за рамки начального уровня, начиная примерно с $1000.

Обе также производят практически все основные типы стиральных машин, включая машины с фронтальной и верхней загрузкой, стиральные башни и комбинированные стирально-сушильные машины "все в одном".

А вот реальные различия проявляются только тогда, когда потребитель смотрит дальше этих поверхностных факторов.

Издание отметило, что, например, Samsung делает упор на функциональность умного дома. А LG больше фокусируется на таких вещах, таких как вместимость и практичность.

Помимо функций и эстетики, стоит оценить реальную производительность Samsung и LG. Чтобы выяснить, что к чему, Reviewed сравнил некоторые машинки Samsung с LG.

И хотя потребителям понравились возможности Samsung по удалению пятен и красивый дизайн, они не могли не заметить, насколько сложными могут быть встроенные элементы управления, а еще многих раздражал громкий звук, сигнализирующий об окончании стирки.

В тестах Reviewed стиральная машина от LG также получила высокие оценки за скорость и мощность стирки. Потребители высоко оценил мощные пятновыводители, а также большую вместимость. Тем не менее, они отметили некоторый больший износ ткани со временем.

В итоге, первое место было отдано LG за более низкие цены на вызовы мастеров сервисных центров, более широкую сеть ремонта и доступность запчастей.

Интернет-пользователи также разделили это мнение. В различных ветках Reddit пользователи в большинстве предпочитают LG. А владельцы техники Samsung называют ее сложной и ненадежной. А некоторые говорят, что специалисты по ремонту бытовой техники прямо советовали им вообще избегать стиральных машин Samsung.

Таким образом, как отметило издание, LG - лучший выбор для тех, кто ищет надежную стиральную машину. Samsung по-прежнему предлагает несколько действительно симпатичных моделей, но жалоб в интернете слишком много, чтобы их не брать во внимание.

"Мнения обозревателей, специалистов по ремонту и реальных владельцев бытовой техники говорят о том, что LG – лучший выбор", - подытожило издание.

