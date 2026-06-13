Каков срок эксплуатации холодильника LG и что делать, чтобы он работал дольше

Когда речь заходит о современной кухонной технике, общепринятое мнение таково, что сейчас ее делают не так, как раньше. Такое мнение характерно для разных марок.

Однако для владельцев холодильников марки LG перспективы не столь мрачны: средний срок их службы составляет до 15 лет.

Это, как пишет Tastingtable, соответствует средним показателям по отрасли и делает бренд одним из наиболее надежных на рынке бытовой техники. Как свидетельствуют данные профильных ресурсов Cinch Home Services и Spinchill, средний срок эксплуатации холодильников LG составляет 10–15 лет. Эксперты связали это с использованием инверторных и линейных компрессоров, которые уменьшают трение деталей и замедляют износ системы охлаждения.

Дополнительным подтверждением долговечности холодильников LG считается гарантийная политика. Отмечается, что на современные модели этого производителя дается 10-летняя гарантия на компрессор и 5-летняя - на герметичную систему охлаждения.

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При этом показатели холодильников LG находятся немного выше многих конкурентов. По данным Spinchill, холодильники General Electric в среднем служат 10–12 лет, а Whirlpool – от 10 до 20 лет. В свою очередь, Cinch Home Services оценивает срок службы General Electric в 12–16 лет, а Whirlpool – в 10–18 лет. При этом министерство энергетики США оценивает средний срок службы любого бытового холодильника в 12 лет.

В компании McKinney's Appliance отметили, что хорошая репутация LG в сегменте холодильников связана именно с компрессорными технологиями. По оценке ритейлера, большинство моделей этого бренда способны работать 10–15 лет, а холодильники премиум сегмента при надлежащем обслуживании могут прослужить еще дольше.

При этом, как отмечается, распространенное мнение потребителей о том, что современные холодильники стали менее долговечными по сравнению со старыми моделями, не находит полного подтверждения в статистике.

Согласно исследованию Ассоциации производителей бытовой техники, на которое ссылается Wirecutter, средний срок службы холодильников с верхней морозильной камерой сократился лишь с 14,1 до 14 лет в период с 2010 по 2019 год. Для моделей с двумя дверцами показатель уменьшился с 11,5 до 11,1 года.

Специалисты напоминили, что срок службы холодильника во многом зависит от условий эксплуатации. Для продления ресурса рекомендуется не перегружать камеры продуктами, следить за плотным закрытием дверцы, регулярно очищать уплотнители и периодически удалять пыль с конденсаторных змеевиков.

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