Какую стиральную машинку стоит покупать: эксперты назвали лучшую марку

Это не Samsung и не Whirlpool, как многие могли подумать.

У крупнейших мировых производителей бытовой техники есть множество вариантов стиральных машинок для потребителей.

Хотя все они оснащены различными функциями, выбор марки станет одним из ключевых, пишет Slashgear.

Издание отметило, что многих покупателей привекают такие бренды как Whirlpool, Samsung или Bosch. Но на самом деле, ни один из них не оставил своих клиентов настолько довольными, как LG. Отмечается, что согласно опросу потребителей, южнокорейский производитель превзошел конкурентов, получив впечатляющий результат в 84 балла из 100 в 2025 году.

LG также показала хорошие результаты в других категориях бытовой техники. По данным издания, LG заняла первое место в категории посудомоечных машин, хотя ее оценка в 82 балла поставила ее на один уровень с Bosch.

Также южнокорейский производитель показал хорошие результаты в опросе ACSI 2025 года по удовлетворенности брендами, заняв второе место в общем зачете с оценкой в ​​81 балл. А Samsung и Whirlpool разделили первое место с оценкой в ​​82 балла.

Bosch, Electrolux и Haier замыкают пятерку лидеров в общем рейтинге удовлетворенности брендами по версии ASCI.

