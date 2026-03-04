Рискуете сжечь дом: 5 устройств, которые категорически нельзя подключать к генератору

Некоторая бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии или нуждается в ней в "чистом" виде.

Использование генератора во время отключений света кажется простым решением, но неправильное подключение приборов может привести к поломке как самой техники, так и дорогостоящего оборудования. Как сообщает издание BGR, существуют определенные категории устройств, которые представляют наибольшую угрозу для стабильной работы системы.

Системы кондиционирования воздуха

Попытка запустить кондиционер от портативного генератора -- одна из худших идей, отмечает автор. Центральные системы вентиляции предъявляют чрезвычайно высокие требования к стартовой мощности. Маленький генератор просто не способен выдать такой импульс, что почти наверняка приведет к повреждению обоих устройств или постоянному срабатыванию защиты от перегрузки.

Чувствительная электроника

Обычные генераторы переменного тока производят так называемую "грязную" энергию с нестабильной формой волны. Из-за постоянных скачков напряжения внутренние компоненты компьютеров и ноутбуков могут просто сгореть, предупреждают в материале. Для такой техники специалисты советуют использовать только инверторные генераторы с чистой синусоидой или обязательно подключать защиту от перенапряжения.

Видео дня

Обогреватели

Хотя подключить обогреватель к генератору технически возможно, это несет огромные риски. Устройства с нагревательными элементами требуют большой и стабильной мощности. Если генератор не имеет достаточного "запаса", он может выйти из строя из-за длительной нагрузки, особенно если вы пытаетесь подключать еще что-то, кроме обогревателя, пишут СМИ.

Стиральные и сушильные машины

Автор отмечает, что эти машины требуют не только много электричества, но и работы водяного насоса, что создает двойную нагрузку на систему. Сушилки же являются одними из крупнейших потребителей энергии в доме. Даже мощный генератор вряд ли сможет эффективно поддерживать работу этих приборов вместе с другими коммуникациями, что приведет к аварийному отключению.

В материале предупреждают, что использование тонких "офисных" удлинителей из магазинов "все по гривне" вместе с генератором является опасным. Для работы с генератором нужны специальные кабели из прочных материалов и толстой проволокой, способной выдерживать интенсивный ток. Простой удлинитель может перегреться и расплавиться, что спровоцирует пожар или замыкание.

Новости -- техника

Ранее УНИАН писал, что использование удлинителей для мощных бытовых приборов является опасным. Они не рассчитаны на высокую нагрузку и могут перегреться. Холодильники нельзя подключать через удлинитель из-за их длительной работы и постоянных циклов включения, что со временем повреждает изоляцию кабеля. Микроволновки, чайники и стиральные машины потребляют огромное количество энергии за короткое время, что представляет риск оплавления розетки или пожара.

Также мы публиковали, как выбрать лучший пылесос - вертикальный или обычный. Традиционные пылесосы имеют большую мощность всасывания, что делает их незаменимыми для глубокой чистки ковров и больших площадей. Вертикальные модели уступают в силе, хотя являются гораздо более легкими, компактными и идеально подходят для быстрой ежедневной уборки. Основной недостаток аккумуляторных вертикальных устройств - ограниченное время работы, тогда как обычные пылесосы зависят от длины шнура.

Вас также могут заинтересовать новости: