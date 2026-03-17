Сколько служит стиральная машинка: эксперты назвали точное количество лет

Для того, чтобы машинку не пришлось менять часто, эксперты советуют хорошо ухаживать за ней и не перегружать.

Что касается срока службы стиральной машины, то здесь нужно учитывать множество факторов: интенсивность использования машины, модель и марка, а также бережное обращение с ней.

Как пишет издание Slashgear, три года назад был проведен опрос 3500 человек о сроке службы бытовой техники, на его основе специалисты пришли к выводу, что средний срок службы стиральной машины составляет 10 лет.

Но на самом деле определить средний срок службы стиральной машины сложно. Издание отметило, что большинство экспертов предлагают эмпирическое правило: при получении новой стиральной машины обычно можно ожидать, что она прослужит около 10 лет.

Однако, следует помнить, что практически любое устройство со временем изнашивается. Кроме того, существуют разные типы стиральных машин, и конструкция с фронтальной или верхней загрузкой может существенно повлиять на срок службы. Есть несколько ключевых признаков того, что ваша стиральная машина может вот-вот сломаться, но теперь мы начинаем понимать, когда это может начать происходить.

Компания Choice провела исследование 2023 года, чтобы определить, какие модели различных марок прослужат дольше до появления первой серьезной проблемы. В результате было установлено, что машины Electrolux быстрее всего выходят из строя - через 6,3 года, в то время как машины Miele - дольше всего, через 9,4 года.

Указывается, что эти поломки не были критическими и их легко можно было устранить. Однако такой ремонт обходился в $300, а это значит, что наступал момент, когда замена модели становилась дешевле, чем ремонт. Этот момент составлял от 7 до 8,5 лет для средней стиральной машины с фронтальной загрузкой и примерно от 7 до 7,7 лет для машин с верхней загрузкой.

Как продлить срок службы стиральной машины

Любой прибор прослужит дльше, если соблюдать одно простое правило - ухаживать за ним.

Легко пренебречь чисткой отсеков для белья или обслуживанием различных компонентов, но если вы не будете этого делать, это может сократить срок службы машины.

Еще один важный момент: стиральная машина предоставляет рекомендации по максимальной загрузке. Перегрузка заставляет ее работать с большей нагрузкой, которая оказывает давление на важные компоненты. Это еще одна причина, по которой срок службы стиральных машинок так сильно различается.

Кроме того, компания Taunton Appliance Repairs указала на важный момент, который следует учитывать - это количество загрузок в неделю, поскольку одна и та же машина, используемая одной семьей гораздо чаще, может износиться гораздо быстрее, чем та, которая используется реже.

