3 августа по Земле ударит магнитная буря: как защититься (график)

Ожидается, что эта магнитная буря продлится недолго.

Новая рабочая неделя начинается с магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По данным портала, магнитная буря уровня G2 началась еще 2 августа, а сегодня ее действие продлится.

По прогнозу, 3 августа ожидается маггнитная буря уровня G1 - G2, то есть от слабой до умеренной.

Видео дня

Предварительные прогнозы также показывают, что уже во вторник, 4 августа, ситуация улучшится и магнитная буря прекратится.

Магнитные бури уровня G2 - в чем опасность и как защититься

Магнитная буря уровня G2 считается умеренно сильной и способна повлиять не только на работу техники, но и на самочувствие некоторых людей. В такие дни возможны головные боли, перепады давления, слабость, бессонница и повышенная утомляемость, особенно у метеочувствительных людей. Кроме того, геомагнитные возмущения иногда вызывают сбои в работе спутниковой связи, GPS и радиосигналов.

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, рекомендуется хорошо высыпаться, пить больше воды, отказаться от алкоголя и чрезмерных физических нагрузок. Людям с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации врача и иметь под рукой необходимые лекарства.

Вас также могут заинтересовать новости: