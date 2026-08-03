Здесь похоронены Адам и Ной: это кладбище в Ираке похоже на целый город

Некрополь Вади-ус-Салам в Ираке существует более 1400 лет, занимает площадь, сравнимую с отдельным городом, и является одним из самых священных мест для шиитов.

Некрополь Вади-ус-Салам ("Долина мира") в иракском городе Наджаф считается крупнейшим кладбищем в мире. Его масштабы настолько велики, что территория напоминает отдельный город. Для шиитов это место имеет особое духовное значение, ведь рядом расположено святилище Али ибн Аби Талиба – первого шиитского имама. Именно поэтому тысячи верующих стремятся быть похороненными именно здесь, пишет WP Tech.

Шиитская традиция гласит, что пребывание рядом с Али поможет душам на пути к вечной жизни. Из-за этого тела умерших часто доставляют в Вади-ус-Салам даже из других стран, чтобы семьи могли выполнить религиозный долг.

По историческим данным, некрополь существует уже более 1400 лет. Согласно религиозным преданиям, пророк Авраам якобы приобрел землю в Долине мира, а сам Али ибн Аби Талиб называл это место "кусочком рая". Шииты также верят, что именно здесь похоронены библейские Адам и Ной, а в Судный день души, похороненные в этой долине, воскреснут вместе с Али и другими духовными лидерами.

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Похороны в Вади-ус-Саламе сопровождаются особыми религиозными обрядами. Перед погребением тело готовят в соответствии с традицией, после чего совершаются молитвы у святыни Али, процессия вокруг неё и чтение отрывков из Корана. Такой ритуал подчеркивает неразрывную связь кладбища со священным местом поклонения.

Археологи также обнаружили свидетельства того, что эта территория использовалась еще в парфянский и сасанидский периоды. Благодаря своей исторической и культурной ценности Вади-ус-Салам внесен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то же время крупнейший в мире некрополь сталкивается с серьезными проблемами. Во время войны в Ираке в 2004 году здесь ежедневно совершалось до 200–250 захоронений. После временного сокращения количества захоронений боевые действия против "Исламского государства" вновь привели к резкому росту нагрузки на кладбище, из-за чего свободных мест стало не хватать.

Дефицит земельных участков повлек за собой новые проблемы – в последние годы сообщалось о случаях краж и незаконной торговли местами для захоронений. Это вынуждает власти усиливать охрану некрополя, который остается одним из важнейших религиозных центров для шиитов в мире.

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