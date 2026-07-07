Во время ремонта квартиры важно правильно выбирать материалы.

Выбор напольного покрытия - ответственный шаг для любого владельца дома, потому что именно оно не только может сделать помещение более гармоничным и стильным, но и наоборот - заметно ухудшить общий вид комнаты. Узнайте, какой пол лучше сделать в квартире, а от каких вариантов, по мнению специалистов, лучше отказаться. Ранее мы рассказывали, почему дизайнеры считают, что душевая кабина и ванны больше не будут актуальными.

Какой пол лучше сделать в квартире - что рекомендуют дизайнеры

Авторы издания The Spruce пишут, что неправильно подобранное напольное покрытия в лучшем случае может просто визуально испортить интерьер - сделать комнату более узкой или даже нарушить пропорции. В худшем случае неудачный материал заставит вас чаще убирать в квартире, а то и повторять ремонт через некоторое время. Так, дизайнеры назвали 5 самых неудачных вариантов напольного покрытия и объяснили, чем их заменить.

Глянцевый паркет

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Эксперты отмечают, что раньше паркет считался одним из премиальных видов напольных покрытий, но сейчас он уже давно не актуален, особенно если речь идет о глянцевых вариантах. Дизайнер интерьеров Терри Брайен говорит, что на блестящем паркете видно абсолютно все - пыль, мусор, следы ног, царапины. Даже незначительные следы износа станут очень заметными, а если в доме есть собаки, то о таком виде напольного покрытия стоит забыть совсем. Кроме того, глянцевый паркет может пострадать от чистящих средств, а без них пол быстро загрязняется.

Специалист подсказала, что можно постелить вместо паркета матовую или полуглянцевую отделку древесины, которая выглядит изысканно и уютно, но при этом гораздо лучше скрывает износ.

Виниловый ламинат

Дизайнер интерьеров София де Доменико всегда настоятельно не рекомендует использовать виниловый ламинат класса люкс. По ее мнению, сам по себе такой винил - это просто рисунок, нанесенный на пластиковую основу, которая состоит из поливинилхлорида. Эксперт объясняет, каковы недостатки винилового ламината - она отмечает, что такое покрытие легко трескается, и если основание, к которому вы будете его клеить, неровное, то рано или поздно ламинат отвалится.

Де Доменико подсказала, что сейчас используют вместо ламината - она говорит, что лучшая альтернатива - это натуральная деревянная доска. Если хочется, чтобы полы были водостойкими, то можно использовать ламинат с деревянной основой или плитку, а также 100% водонепроницаемую подложку.

Мозаичная плитка

Мозаика выглядит прекрасно и на стенах, и на полу, и на потолке. Однако если укладывать мозаичную плитку в помещениях, где часто бывают люди, материал очень скоро потребует замены. Терри Брайен говорит, что плитка быстро затирается, легко меняет цвет, и ее трудно почистить даже при самых благоприятных условиях. Внешний вид такого напольного покрытия придется постоянно чистить, чтобы оно выглядело привлекательно. Она также отмечает, что мозаику из натурального камня и стекла сложнее чистить, поскольку для нее нельзя использовать стандартные чистящие средства, так как они слишком абразивны.

Кроме того, она подсказала, чем можно заменить мозаичную плитку - эксперт считает, что если хочется отделать пол именно плиткой, лучше брать "елочку" 3х12, шахматную доску или варианты с имитацией дерева.

Темная древесина

Темные полы могут быть богатыми и красивыми, но, как отмечает Брайен, на них также видна каждая мельчайшая царапина, пятно и волосок. Пыль, шерсть животных и царапины будут гораздо заметнее, чем на светлых или средних тонах пола. Со временем выискивать каждый след и каждую пылинку становится утомительно и немного раздражает", – говорит она.

Дизайнер объяснила, что можно сделать вместо деревянного пола - по ее словам, в качестве альтернативы можно использовать отделку древесины средних или натуральных оттенков.

Ковролин

Также среди научных вариантов напольного покрытия оказался ковролин - Брайен отмечает, что оно хоть и приятное на ощупь, но вариант "от стены до стены" - не лучший для каждой комнаты. Аргументы просты - в помещениях, где активно живут люди, ковролин очень быстро покрывается грязью и пятнами, а также неравномерно изнашивается. Поддерживать его в идеальном или хотя бы приемлемом состоянии довольно трудно, особенно если дома есть дети и домашние животные.

Эксперт подсказала, что можно постелить вместо ковролина - она рекомендует паркет, сверху на котором будут размещаться коврики. Это обеспечит нужную мягкость пола, но за паркетом проще ухаживать, а коврики можно просто постирать или пропылесосить.

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