Дизайнеры больше не советуют ламинат: одно напольное покрытие снова становится модным

Дизайнеры назвали главный тренд напольных покрытий на 2026 год.

Еще недавно ламинат был стандартом во многих домах. Быстрый монтаж, низкая цена и широкий выбор рисунков обеспечили ему господство на рынке. Однако сегодня тенденции в интерьерном дизайне явно меняются – архитекторы и дизайнеры все чаще возвращаются к классическому паркету.

В последние годы ламинат был синонимом современности. Однако со временем обнаружились его недостатки: более дешевые ламинированные версии издают характерный глухой звук, хуже переносят влагу и быстрее изнашиваются, пишет Ofeminin.

Дизайнеры также отмечают, что повторяющиеся узоры сделали интерьеры домов однообразными и безликими.

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Возвращение паркета в большом стиле

Эксперты подчёркивают, что всё больше людей выбирают более долговечные и натуральные материалы. Тренд 2026 года – деревянные полы и классический паркет, особенно в укладке "ёлочкой".

Именно эти узоры, знакомые по старым квартирам, снова входят в моду – как в новостройках, так и при ремонте частных домов.

Натуральные материалы в цене

После многолетнего господства серых тонов и искусственных поверхностей дизайнеры всё чаще делают ставку на аутентичность и уют.

Популярность набирают более тёплые оттенки дерева, медовые тона и тёмные породы, которые ещё недавно считались устаревшими.

Паркет – инвестиция на годы

Ключевое преимущество паркета – долговечность. Качественно уложенный паркет можно обновлять многократно: достаточно циклевания и повторного лакирования или масления – и пол выглядит как новый. Это явное преимущество перед более дешёвыми плавающими полами, которые при серьёзных повреждениях, как правило, требуют полной замены.

Всё большую роль при выборе материалов играют и вопросы устойчивого развития и долговечности. Потребители всё чаще думают о том, как будет выглядеть их жильё через 10–20 лет, а не только в ближайшие несколько сезонов.

Ламинат уступил лидерство, но остаётся практичным

Современный паркет сильно отличается от того, что был 30–40 лет назад. Производители предлагают более широкие доски, современные покрытия и прочную конструкцию, благодаря чему классические узоры можно сочетать с современными интерьерными решениями.

Это сочетание традиций и современности делает паркет всё более популярным среди молодых владельцев квартир.

Плавающие полы, впрочем, из польских домов не исчезают полностью. Качественный виниловый или ламинированный пол по-прежнему имеет своё место – особенно там, где на первом месте стоят цена, скорость монтажа или влагостойкость.

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