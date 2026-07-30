Будут радовать цветением до декабря: 7 цветов, которые стоит посадить уже сейчас

Они станут украшением вашего сада и будут радовать глаз в холодную пору.

Сохранить яркость сада в холодное время года бывает непросто. Впрочем, некоторые цветы способны выдерживать прохладу и продолжать цвести даже осенью и зимой. Какие растения стоит посадить в своем саду уже сейчас, чтобы любоваться их цветением до декабря, пишет The Spruce.

Сохранить цветущий сад в жаркие летние месяцы бывает непросто, а с наступлением холодов эта задача становится ещё сложнее.

Тем не менее, некоторые растения хорошо переносят прохладу, продолжают расти осенью и могут радовать цветением даже в холодное время года.

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Такие цветы помогут добавить ярких красок в сад, когда большинство других растений уже отцвели. Их стоит посадить уже сейчас, чтобы дольше наслаждаться красотой клумб.

Ниже – 7 растений, которые могут стать украшением вашего сада и радовать цветением до декабря.

1. Фиалка трехцветная

Это – красивый цветок, который обычно высаживают в конце лета или в начале осени. Он хорошо растет при частичном солнечном освещении и в легкой тени, а чрезмерную жару не любит.

Именно поэтому это растение прекрасно подходит для тех, кто хочет иметь яркий сад даже зимой. Фиалка трехцветная хорошо развивается при температуре от 4 до 16 °C и придаёт клумбам много ярких красок.

2. Георгины

Георгины – ещё одни цветы, которые могут радовать цветением до декабря. Эти растения родом из Мексики и Южной Америки, но хорошо сохраняют свою привлекательность и в течение осенних месяцев.

Если температура не опускается ниже 1,5 °C, георгины и в дальнейшем будут выглядеть крепкими и здоровыми.

3. Астры

Астры – выносливые цветы, способные переносить различные погодные условия и температуры. Они бывают разных цветов – от насыщенных синих до нежных розовых оттенков.

Если высадить астры в конце лета, они, скорее всего, будут цвести до поздней осени. При этом важно помнить, что этим растениям нужна хорошо дренированная почва – избыточная влажность им не подходит.

4. Декоративная капуста

Декоративная капуста может показаться необычным выбором для украшения сада зимой, однако её яркие фиолетовые и розовые оттенки точно привлекут внимание.

Это растение легко переносит заморозки и низкие температуры и остается привлекательным даже тогда, когда осенью становится всё холоднее.

5. Рудбекия

Рудбекия имеет ярко-жёлтые цветы, что несколько удивляет, ведь это растение хорошо себя чувствует именно в холодную погоду. Она может выдерживать температуру до -34 °C и превратит зимний сад в яркий уголок, напоминающий о лете.

6. Эхинацея

Эхинацея бывает разных цветов – розового, фиолетового, белого, желтого и красного. Это выносливое растение продолжает цвести в течение осени и в прохладные месяцы, а также хорошо растет в почве с хорошим дренажем.

Кроме того, эхинацею любят пчелы, бабочки и другие опылители. Поэтому она не только украшает сад, но и помогает поддерживать популяцию полезных насекомых.

7. Кошачья мята

Кошачья мята – это красивое растение с фиолетовыми цветами, напоминающее лаванду и обладающее приятным ароматом. Оно очень выносливо, а его цветы не требуют особого ухода даже в зимний период.

Это растение обычно хорошо растет в горшках даже в холодные месяцы. Летом и осенью оно имеет яркий фиолетовый цвет, а зимой постепенно приобретает нежные светло-фиолетовые и сероватые оттенки.

Еще больше интересного о цветах для вашего сада

Ранее УНИАН писал о 5 многолетниках, которые цветут весь сезон. Одним из лучших вариантов специалисты назвали рудбекию. Это неприхотливое растение с ярко-жёлтыми лепестками и тёмной сердцевиной цветет с июня по октябрь. После укоренения она хорошо переносит жару, засуху и бедную почву, а удаление увядших цветков может продлить период цветения.

Также сообщалось, что гаура – одно из немногих многолетних растений, которое непрерывно цветет с мая до первых заморозков и почти не требует ухода. Отмечалось, что она не слишком прихотлива к составу почвы, однако нуждается в хорошем дренаже.

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