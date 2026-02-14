12 растений, которые раз и навсегда избавят сад от сорняков

Эти растения облегчат уход за садом, сделав его еще краше.

Никто не любит сорняки. Эти надоедливые растения могут быстро стать серьезной проблемой практически в любом саду, ведь они не только поглощают необходимые питательные вещества и воду, но и могут блокировать солнечный свет, замедляя рост других растений.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, какие растения помогут бороться с сорняками.

Баранье ухо

Баранье ухо - отличное почвопокровное растение с серо-зелеными листьями, которые образуют такой густой ковер, что у сорняков нет шансов.

"Плюс выращивания бараньего уха в том, что весной вы получите серые стебли лавандовых цветов", - говорит директор ботанического сада имени Пола Дж. Синера Адрианна Ретлинг.

Мазус ползучий

Мазус ползучий - лучшее почвопокровное растение для подавления сорняков.

"В середине весны зеленые листья сменяются открытыми трубчатыми цветами. Это очень плотное растение, которое оставляет мало места для роста сорняков", - Ротлинг.

Тимьян ползучий

Как следует из названия, ползучий тимьян будет ползти по саду и предотвращать появление сорняков.

"Ползучий тимьян - вечнозеленое растение и обильно цветет с начала до середины лета", – говорит садовод Кери Уилсон.

Клевер пунцовый

Клевер пунцовый образует плотную массу зеленых листьев, которые сменяются оттенками розового, фиолетового и белого цветов в форме звездочек.

"Цветы появляются в конце зимы – начале весны и остаются до конца года", – говорит Ротлинг.

Подумайте о посадке скрепистого клевера и летом, чтобы улучшить его внешний вид в нецветущие сезоны.

Кроваво-красный клевер

"Это однолетние растения, но оно живет несколько месяцев. Они цветут в середине весны, дают семена и к лету впадают в состояние покоя", - говорит Ротлинг.

Алый клевер может расти в любых почвенных условиях.

Буглас

Буглас образует плотный ковер, который затрудняет прорастание сорняков.

"Это вечнозеленое почвопокровное растение привлекает всех опылителей своими лавандовыми соцветиями, которые контрастируют с насыщенной темной листвой", – говорит Уилсон.

Тысячелистник

Если посадить тысячелистник группами, он успешно заглушит сорняки в вашем саду. Это многолетнее растение имеет соцветия, которые образуют крошечные грозди цветов. Его эффектные цветы бывают разных цветов, включая оранжевый, желтый и красный, в зависимости от сорта.

Подмаренник душистый

Подмаренник душистый - еще одно низкорослое растение, которое может заглушить сорняки.

"В подходящем месте это растение будет распространяться корнями и образовывать плотную массу, не пропускающую свет к земле. Весной на 15-сантиметровых стеблях появляются мутовки листьев, из которых вырастают зонтики белых цветов", - говорит Ротлинг.

Клематис

Существует много сортов клематиса, но сапфировый индиго клематис идеально подходит для подавления сорняков.

"Идеально подходящий для разрастания по всему саду и подавления сорняков, сапфировый индиго клематис – это прорывной, не вьющийся вариант, который вырастает в низкорослый кустарник", – говорит Уилсон.

Кроме того, у него потрясающие цветы.

Карекс

Часто называемый осокой, род Carex включает в себя более 2000 видов растений, которые успешно подавляют рост сорняков. В качестве конкретного сорта попробуйте Carex "Evercolor Everglow" – трава, за которой легко ухаживать, и которая может добавить драматизма пространству и одновременно подавлять рост сорняков, говорит Уилсон.

Азалия

Азалии – распространенные цветы, известные как символы удачи, которые благодаря своим ярким соцветиям мгновенно придают саду привлекательный вид. Более того, это красивое цветущее растение также может предотвращать рост сорняков.

"Массово посаженные азалии создают прекрасный фон, затеняя почву, а их густая листва подавляет рост сорняков", – говорит Уилсон.

Хризогонум виргинский

Это тенелюбивое многолетнее растение, за которым легко ухаживать. Оно начинает радовать ранней весной ярко-зелеными листьями, после которых следуют желто-оранжевые цветы, похожие на маргаритки.

"Оно разрастается надземными побегами, но является идеальным почвопокровным растением для подавления сорняков", – говорит Ретлинг.

