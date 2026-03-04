От семян до бутонов за 45 дней: какие цветы растут быстрее всего

Превратить пустой участок земли в яркий цветущий сад можно всего за несколько недель. Как пишет House Digest, выращивание из семян – экономичный вариант, особенно если нужно засадить большую площадь. Многие однолетники проходят путь от посева до цветения примерно за 8 недель или даже быстрее.
Среди самых быстрых – циннии, космея, маттиола душистая, флокс однолетний, бархатцы, огуречная трава, а также некоторые сорта подсолнечника и настурции. Важно учитывать климат и качество почвы: при оптимальных условиях, указанных на упаковке семян, растения развиваются максимально быстро.
Большинство перечисленных культур – однолетние и погибают после первых заморозков. Однако самосевные виды, например алиссум или ясменник, могут порадовать цветением и в следующем году.
Какие подсолнечники растут быстрее всего: список
Gypsy Charmer – эффектный сорт с лепестками в оттенках красного, бронзового и жёлтого. Семена высевают в открытый грунт после весенних заморозков на глубину около 1 см. Всходы появляются через 1–2 недели, а цветение начинается через 45–50 дней и продолжается до осени.
ProCut Red – необычный подсолнечник с бордово-вишнёвыми цветками на одном крепком стебле. Прорастает за 7–14 дней, зацветает через 50–60 дней. Лучше высаживать в защищённом от ветра месте.
Big Smile – компактный сорт высотой около 60 см, подходит для небольших садов и контейнеров. Цветёт примерно через два месяца после посева.
Strawberry Blonde – декоративный сорт с бордовыми лепестками и жёлтыми кончиками. При температуре около +21°C зацветает примерно через 65 дней.
Sunrich Gold – классический жёлтый подсолнечник с зелёной серединой, достигает зрелости за 60–70 дней и отлично подходит для срезки.
Настурции – ярко и быстро
Empress of India – компактный сорт с алыми цветками. Всходит примерно за 12 дней, зацветает через 55–65 дней. Подходит для клумб и контейнеров, цветы съедобны.
Salmon Baby – невысокое растение с нежными лососёвыми цветками. Цветение начинается через 55–65 дней и продолжается до заморозков.
Phoenix – необычная настурция с рассечёнными лепестками, напоминающими пламя. Всходит через 10 дней, цветёт примерно через 55 дней.
Bloody Mary – двухцветный сорт с красно-кремовыми цветками. Зацветает примерно через 65 дней, может давать самосев.
Другие быстрорастущие цветы
Циннии (Zinnia elegans) – одни из рекордсменов по скорости: всходят за 4–7 дней, цветут через 60 дней. Лучше сеять прямо в грунт после заморозков.
К быстрым и неприхотливым также относятся космея, бархатцы, однолетние флоксы, маттиола и бурачник.
Посев таких растений позволяет получить яркую клумбу уже к середине лета без лишних затрат. Главное – обеспечить солнечное место, умеренный полив и рыхлую почву.
