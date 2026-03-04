От семян до бутонов за 45 дней: какие цветы растут быстрее всего

Хотите быстро превратить пустой участок в яркий цветник? Эти однолетники зацветают уже через 6–8 недель после посева и отлично подходят для выращивания из семян..

Превратить пустой участок земли в яркий цветущий сад можно всего за несколько недель. Как пишет House Digest, выращивание из семян – экономичный вариант, особенно если нужно засадить большую площадь. Многие однолетники проходят путь от посева до цветения примерно за 8 недель или даже быстрее.

Среди самых быстрых – циннии, космея, маттиола душистая, флокс однолетний, бархатцы, огуречная трава, а также некоторые сорта подсолнечника и настурции. Важно учитывать климат и качество почвы: при оптимальных условиях, указанных на упаковке семян, растения развиваются максимально быстро.

Большинство перечисленных культур – однолетние и погибают после первых заморозков. Однако самосевные виды, например алиссум или ясменник, могут порадовать цветением и в следующем году.

Какие подсолнечники растут быстрее всего: список

Gypsy Charmer – эффектный сорт с лепестками в оттенках красного, бронзового и жёлтого. Семена высевают в открытый грунт после весенних заморозков на глубину около 1 см. Всходы появляются через 1–2 недели, а цветение начинается через 45–50 дней и продолжается до осени.

ProCut Red – необычный подсолнечник с бордово-вишнёвыми цветками на одном крепком стебле. Прорастает за 7–14 дней, зацветает через 50–60 дней. Лучше высаживать в защищённом от ветра месте.

Big Smile – компактный сорт высотой около 60 см, подходит для небольших садов и контейнеров. Цветёт примерно через два месяца после посева.

Strawberry Blonde – декоративный сорт с бордовыми лепестками и жёлтыми кончиками. При температуре около +21°C зацветает примерно через 65 дней.

Sunrich Gold – классический жёлтый подсолнечник с зелёной серединой, достигает зрелости за 60–70 дней и отлично подходит для срезки.

Настурции – ярко и быстро

Empress of India – компактный сорт с алыми цветками. Всходит примерно за 12 дней, зацветает через 55–65 дней. Подходит для клумб и контейнеров, цветы съедобны.

Salmon Baby – невысокое растение с нежными лососёвыми цветками. Цветение начинается через 55–65 дней и продолжается до заморозков.

Phoenix – необычная настурция с рассечёнными лепестками, напоминающими пламя. Всходит через 10 дней, цветёт примерно через 55 дней.

Bloody Mary – двухцветный сорт с красно-кремовыми цветками. Зацветает примерно через 65 дней, может давать самосев.

Другие быстрорастущие цветы

Циннии (Zinnia elegans) – одни из рекордсменов по скорости: всходят за 4–7 дней, цветут через 60 дней. Лучше сеять прямо в грунт после заморозков.

К быстрым и неприхотливым также относятся космея, бархатцы, однолетние флоксы, маттиола и бурачник.

Посев таких растений позволяет получить яркую клумбу уже к середине лета без лишних затрат. Главное – обеспечить солнечное место, умеренный полив и рыхлую почву.

