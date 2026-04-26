Как стирать одежду, чтобы она не теряла цвет: ученые назвали оптимальный режим стирки

Лучший способ как можно дольше сохранить свежий вид одежды - это использовать самый холодный и самый короткий цикл стирки. Об этом говорят ученые из Университета Лидса в Великобритании, пишет Popular Mechanics.

В ходе исследования ученые использовали десятки футболок. Сначала они запустили стиральные машины пустыми, чтобы убедиться, что внутри нет микроволокон, попавших туда случайно, а затем собрали воду из всего цикла, чтобы убедиться, что все вновь образовавшиеся микроволокна были удалены.

"Полученную воду после стирки выпарили, полностью высушили, а затем взвесили. Ученые измерили стойкость и перенос красителя, используя образцы ткани-"ресивера" в каждой загрузке, цвет которых оценивали до и после стирки", - объяснили в материале.

После множества тестов с футболками разных цветов и материалов при различных температурах стирки и продолжительности циклов результаты были очевидны.

"В цикле "Cotton Short" (40 °C, 85 мин) наблюдается значительно большая потеря цвета по сравнению с циклом "Cold Express" (30 мин). Эти наблюдения свидетельствуют о том, что в "реальных" условиях увеличение времени и температуры стирки приводит к усилению потери цвета при многократной стирке", - говорится в исследовании.

Также ученые измерили, насколько красящее вещество переходило с более темных цветов на более светлые, что приводит к посерению футболок и потускнению цветов на ярких принтах.

"Учитывая влияние переноса цвета при многократной стирке, было обнаружено, что для большинства белых тканей-реципиентов значительно больший перенос цвета на ткани-трассеры наблюдался во время цикла "Cotton Short" (40 °C, 85 мин) по сравнению с циклом "Cold Express" (30 мин). Эти наблюдения свидетельствуют о том, что в "реальных" условиях увеличение времени и температуры стирки усиливает перенос красителя", - говорят исследователи.

Поэтому ученые подчеркнули, что, уменьшив время и температуру, можно снизить количество загрязнения микроволокнами, попадающего в общий водный цикл, количество отходов мыла и углеродный след от использования стиральных машин.

