Молодой картофель станет чистым за 5 минут: эксперт раскрыл важный ингредиент

Самое большое различие между молодым и старым картофелем заключается в степени зрелости.

Молодой картофель - одно из самых вкусных блюд весны и лета, однако его подготовка иногда может отбить желание готовить, поскольку он покрыт толстым слоем песка. Однако эксперт Томаш Стшельчик поделился с mojegotowanie простым способом, благодаря которому можно быстро справиться с его очисткой.

Как быстро очистить молодой картофель без щетки и губки?

Томаш использует очень простой метод. Он насыпает картофель в большую миску или кастрюлю, после чего добавляет большое количество соли. Важно, чтобы это была крупнозернистая соль, поскольку ее кристаллы действуют как природный абразив.

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После этого нужно потереть картофель друг о друга. Во время перемешивания кристаллы удаляют загрязнения и верхний слой кожуры. Через несколько минут стоит долить воду и продолжить перемешивание. Благодаря этому соль проникает во все углубления.

"Весь процесс занимает менее пяти минут. По окончании достаточно промыть картофель под проточной водой. Результат на удивление хороший. Шкурка частично остается на месте, но картофель чистый и готов к дальнейшей обработке", - отмечается в материале.

Следует помнить, что некоторые места могут потребовать дополнительной очистки. Если вы заметите фрагменты кожуры, которые прилипли покрепче, удалите их ножиком.

Почему молодой картофель не нужно чистить?

Многие люди годами привыкли тщательно чистить все картофелины. В то же время для молодых сортов существуют другие способы очистки. Их кожура тоненькая, мягкая и очень нежная, поэтому чаще всего достаточно просто удалить грязь.

"Самое большое различие между молодым и старым картофелем заключается в степени зрелости. Молодые клубни собирают раньше, до того, как кожура успеет затвердеть. Благодаря этому она не образует толстого слоя, который нужно очищать", - добавляют в публикации.

Также сохранение кожуры влияет на вкус. Именно под ней содержится много веществ, отвечающих за характерный аромат молодого картофеля. Если полностью ее удалить, то вы можете лишить блюдо части его естественного вкуса.

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