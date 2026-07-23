Какое постельное белье выйдет из моды в 2026 году: дизайнеры назвали главные антитренды

В 2026 году в спальнях, скорее всего, появятся более яркие цвета.

Когда речь идет о постельном белье, следует учитывать не только его назначение, поскольку существует множество вариантов как по цвету, так и по рисунку. В частности, дизайнеры интерьеров отмечают, что определенные оттенки и узоры постельного белья постепенно выходят из моды, поэтому лучше избегать их в своем интерьере. Об этом пишет The Spruce.

Серый и белый

Основательница Meghan Jay Design Меган Джей отмечает, что эти оттенки кажутся немного стерильными и в новом году они постепенно выходят из моды. Также эти цвета могут придать комнате ощущение холода и скуки.

Видео дня

В то же время дизайнер советует мыслить нестандартно. По её словам, в 2026 году в спальнях, скорее всего, появятся более яркие цвета, такие как терракотовый или жжёный оранжевый.

Унифицированные монохромные комплекты

Также стоит избегать использования подушек, одеял и простыней одного оттенка. Вместо этого следует разнообразить интерьер другими цветами, ведь монохромные палитры уже не популярны, когда речь идет о постельном белье.

"Люди все чаще стремятся создать непринужденный и эклектичный образ, сочетая узоры и цвета", - подчеркнула Джей.

В то же время соучредительница Maredi Design Дияна Савич-Джамберт согласилась, что сочетание разных цветов станет еще более популярным в следующем году.

"Комплекты постельного белья, несомненно, уйдут в прошлое. Гораздо более продуманный и сбалансированный эффект достигается благодаря тщательному подбору каждого элемента постельного белья для оформления помещения", - объяснила она.

Землистые тона

Глубокие и насыщенные цвета, а именно еловый, кирпичный, цвет хурмы и темно-синий, могут казаться хорошим способом добавить тепла комнате, однако основательница компании Jill Litner Kaplan Interiors Джилл Литнер Каплан не рекомендует выбирать постельное белье в таких оттенках.

По её словам, такие цвета "выглядят слишком тяжёлыми, мрачными и создают впечатление, будто каждый день осень".

В свою очередь она призывает людей выбирать цвета, которые выглядят гармонично и вне времени.

"Вместо того чтобы использовать тёмные и эпатажные цвета в постельном белье, можно покрасить или оклеить стены обоями глубокого оттенка, а постельное белье выбрать более нейтральное, чтобы комната выглядела сбалансированной", - подчеркнула она.

Элементы с насыщенными узорами

Эксперты советуют выбирать постельное белье, которое не перегружено слишком насыщенными узорами, иначе это может перенасытить ваше пространство. Вместо этого будут преобладать акцентные элементы с классическими и сдержанными узорами.

Официальные узоры

Если вам нравится винтаж, вы можете использовать классические принты, в частности цветочные и клетку, однако позаботьтесь о том, чтобы они выглядели так, будто это 2026 год, а не 1926.

"Эти узоры переосмысливаются в более современном ключе. Они выглядят легче и непринужденнее, придавая постельному белью свежий вид", - заверила Джей.

Другие советы экспертов

Ранее кулинары рассказали, как приготовить сочную запеканку из картофеля. По их словам, для запеканки из картофеля следует выбирать такой картофель, который после варки становится мягким, но не разваливается.

Также специалисты объяснили, как почистить ванну, не наклоняясь и не стоя на коленях. Они подчеркнули, что регулярное промывание может существенно снизить частоту необходимости тщательной уборки.

Вас также могут заинтересовать новости: