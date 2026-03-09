Что никогда не стоит чистить дезинфицирующими салфетками: эксперты назвали 8 предметов

Некоторые предметы могут быть повреждены после использования таких салфеток.

Дезинфицирующие салфетки являются эффективным средством для уборки, которое стоит иметь в своем арсенале. Они прекрасно подходят для дезинфекции непористых поверхностей и часто используемых предметов в вашем доме. Однако, несмотря на свою многофункциональность, дезинфицирующие салфетки имеют ограничения, пишет martha stewart.

"Большинство дезинфицирующих салфеток содержат агрессивные синтетические химические вещества, которые могут повредить и обесцветить определенные поверхности и материалы в вашем доме", - объясняют в материале.

Поэтому эксперты по уборке назвали предметы быта, которые никогда не стоит чистить дезинфицирующими салфетками.

Деревянные поверхности

Дерево является деликатным материалом, который может деформироваться или высыхать, если для его чистки использовать неправильные средства.

"Дезинфицирующие салфетки содержат агрессивные химические вещества и спирт, которые могут повредить покрытие дерева, высушить его и со временем вызвать деформацию или обесцвечивание", - предупредила основательница Clean Mama Беки Рапинчук.

Поэтому эксперт советует использовать специальное средство для чистки дерева или влажную микрофибровую салфетку с каплей моющего средства для посуды.

"Немедленно высушите и при необходимости нанесите кондиционер для дерева", - добавила она.

Окрашенные стены

Несмотря на то, что стены легко загрязняются, не протирайте их сразу дезинфицирующими салфетками.

"Дезинфицирующие салфетки часто могут удалять краску или оставлять разводы, особенно на ровных или матовых поверхностях", - подчеркнула Алисия Соколовски, президент и сопредседатель AspenClean.

Вместо этого она советует использовать мягкую ткань или губку с мягким моющим средством для посуды и водой, а затем осторожно ополоснуть и высушить их.

Электронные экраны

По словам Рапинчук, очистка экранов, таких как телевизоры, смартфоны, планшеты и ноутбуки, дезинфицирующими салфетками может привести к снятию антибликового и олеофобного покрытия с экранов, что вызовет их постоянное повреждение.

Поэтому, чтобы защитить вашу электронику от повреждения, Соколовский советует использовать микрофибровую ткань, смоченную раствором из равных частей воды и изопропилового спирта.

"Аккуратно протирайте круговыми движениями, не нажимая слишком сильно", - рекомендует эксперт.

Столешницы из натурального камня

Если ваши столешницы изготовлены из натурального камня, такого как гранит, мрамор или мыльный камень, протирание их дезинфицирующими салфетками может повредить поверхность.

"Химические вещества в дезинфицирующих салфетках, особенно отбеливатель и лимонная кислота, разрушают герметик на граните и натуральном камне, делая их уязвимыми к пятнам и царапинам", - отметила Рапинчук.

Поэтому эксперты советуют использовать pH-нейтральный очиститель или небольшое количество моющего средства для посуды с теплой водой и мягкой тряпкой. После очистки обязательно тщательно промойте и высушите.

Ткань или обивка

Пятна на ткани или обивке неизбежны, однако чистка их неправильными средствами может еще больше ухудшить ситуацию.

"Агрессивные химические вещества в дезинфицирующих салфетках могут обесцветить ткань, ослабить волокна или оставить липкие остатки", - объяснила Соколовски.

Вместо этого она советует использовать безопасное для ткани чистящее средство или мягкое мыло с водой.

"Для подушек или ковров пятна следует промокать влажной тряпкой, а не тереть", - посоветовала эксперт.

Предметы для приготовления пищи

Для чистки таких предметов, как разделочные доски, ножи и посуда, всегда используйте горячую мыльную воду.

"Некоторые дезинфицирующие салфетки оставляют остатки, которые опасно проглатывать, особенно на предметах, непосредственно контактирующих с пищей", - предупредила Соколовски.

Для дополнительной дезинфекции она посоветовала использовать разбавленный раствор хлорного отбеливателя, безопасный для поверхностей, контактирующих с пищей.

"Рекомендуемое максимальное количество - 1 столовая ложка обычного хлорного отбеливателя на 3,8 литра воды при дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищей", - уточнили в martha stewart.

Кожа

Дезинфицирующие салфетки могут высушивать мебель из кожи, в результате чего образуются трещины и выцветание, объясняет Рапинчук.

Поэтому она советует чистить этот материал специальным средством для кожи, а затем наносить кондиционер, чтобы сохранить ее эластичность и защитить.

Медь или латунь

"Химические вещества в дезинфицирующих салфетках могут вызвать изменение цвета и потемнение медных и латунных поверхностей. Вместо этого очищайте их пастой, приготовленной из равных частей муки, соли и белого уксуса, или используйте специальное средство для чистки металла. Тщательно промойте и высушите", - подчеркнула эксперт.

Другие советы экспертов

