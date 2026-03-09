Будет как новое: эксперты рассказали, как очистить грязную обувь в стиральной машине

В частности, один из экспертов советует использовать стиральный порошок с нейтральным pH при стирке обуви.

Пара грязной или поцарапанной обуви может испортить вид наряда, однако прежде чем выбросить ее из шкафа, посмотрите, может ли она прослужить вам еще долгое время. Особенно, если эту пару можно стирать в стиральной машине, то это точно поможет улучшить ее вид, пишет martha stewart.

Как узнать, можно ли стирать обувь в стиральной машине?

Чтобы убедиться в этом, эксперты всегда советуют проверять этикетку внутри обуви или читать инструкции производителя по уходу.

"Избегайте стирки в стиральной машине пористых материалов, таких как кожа и замша, хотя небольшие кожаные вставки обычно можно стирать. Сравните кожаные туфли и полотняные кроссовки, такие как Converse или Vans", - рекомендуют в издании.

Видео дня

Необходимые материалы:

сеточный мешок для стирки или старая наволочка;

чистая ткань и/или сухая нейлоновая щетка;

дезинфицирующий спрей;

стиральный порошок;

старые полотенца;

хлорный или кислородный отбеливатель (по желанию);

бумажные полотенца (по желанию).

Президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони советует использовать стиральный порошок с нейтральным pH при стирке в стиральной машине. Если обувь можно отбеливать, то он рекомендует использовать кислородный отбеливатель для осветления обуви.

"Кислородный отбеливатель использует теплую воду и молекулы кислорода для удаления грязи и пятен", - говорит Чекони.

Кроме того, он советует использовать стиральную машину с фронтальной загрузкой.

"Если у вас нет стиральной машины с фронтальной загрузкой, мы действительно рекомендуем поехать в прачечную", - отметил эксперт.

Как стирать обувь в стиральной машине

Если возможно, выньте шнурки и стельки

По словам эксперта по бытовой технике и стиральным машинам Ли Гилберт, "шнурки могут запутаться, а стельки часто являются деликатными".

Поэтому специалист рекомендует стирать их вручную или в стиральной машине вместе с обувью после того, как вы их вынули.

Удалите видимые загрязнения

С помощью влажной тряпки или сухой нейлоновой щетки соскребите грязь и песок.

"Я видел слишком много машин, забитых мусором, потому что слишком загрязненные кроссовки были помещены в стиральную машину без выполнения этого шага", - объяснил Гилберт.

Подготовьте обувь и стиральную машину

Положите обувь и шнурки в сетчатую сумку для стирки или старую наволочку и плотно закройте ее. Затем положите сумку в стиральную машину вместе с несколькими старыми полотенцами. По словам экспертов, это предотвратит чрезмерное битье обуви, а также без этого дополнения машина может потерять равновесие.

Запустите цикл стирки

Если у вас очень грязная обувь, то вы можете добавить к загрузке раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1.

"Подождите, пока стиральная машина наполнится, и налейте раствор через дозатор моющего средства", - добавляет Чекони.

Почистите стельки

Пока идет стирка, займитесь стельками. Специалисты рекомендуют опрыскать их дезинфицирующим спреем, а затем аккуратно почистить нейлоновой щеткой.

Сушите на воздухе

По словам экспертов, высокая температура сушилки может повредить обувь, поэтому лучше сушить ее на воздухе.

"Тепло сушилки вредно для ткани и резиновой подошвы", - объяснил Чекони.

Также специалисты советуют попробовать набить каждую туфлю или кроссовки несколькими бумажными полотенцами и поставить их подальше от солнечного света в теплой, проветриваемой комнате или даже на улице в теплый день в тени.

Другие советы экспертов

Ранее шеф-повара ответили, всегда ли нужно промывать рис перед варкой. По их словам, когда рис промыт, каждое зернышко может вариться отдельно, а не в комочках, что делает его более рыхлым.

Также эксперты назвали 9 распространенных мифов о стирке, которые портят вашу одежду. Они отметили, что даже несколько самых распространенных ошибок могут привести не только к более быстрому износу одежды, но и к растрате ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: