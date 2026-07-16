Как сохранить прохладу в жару без кондиционера: 10 полезных советов

Каждый из этих советов в отдельности может показаться мелочью, но в совокупности они действительно помогают организму охладиться.

Этим летом в большинстве регионов мира царит экстремальная жара. Но мало кто имеет доступ к кондиционеру. Многие люди в Индии не могут себе позволить купить кондиционер или оплатить счета за электроэнергию, связанные с его использованием, пишет NPR.

Издание отмечает, что жители Индии уже давно придумали способы бороться с ужасной жарой. Каждый из этих советов в отдельности может показаться мелочью, но в совокупности они действительно помогают организму охладиться.

"Главное – осознавать силу жары и быть готовым предотвращать её негативные последствия", – указывается в статье.

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Напоминается, что к признакам теплового удара относятся: повышенная температура, головная боль, тошнота, спутанность сознания или слабость. В случае появления этих симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь и обратиться за медицинской помощью.

"Пока ждете приема в больнице, прикладывайте к телу пакеты со льдом", – советует издание.

Советы, которые помогут бороться с жарой:

1. Пейте много жидкости

Следует всегда следить за уровнем гидратации организма. В статье указано, что необходимо пить воду маленькими глотками, как только вы начинаете любую физическую активность.

"Брать с собой бутылку воды, когда выходите на улицу, – это не просто вопрос здравого смысла, а вопрос жизни и смерти", – подчеркивает издание.

2. Обязательно что-нибудь съешьте

Еще один урок от жителей Индии – никогда не следует выходить из дома натощак – всегда нужно что-нибудь съесть.

Например, огурец, содержащий растворенные электролиты, или кусочек ананаса прекрасно подойдут для этого.

3. Сила духа

Если вам жарко, примите холодный душ или хотя бы периодически обливайте лицо и руки водой, а также голову – это поможет снизить температуру тела.

4. Найдите прохладное место для отдыха

Стоит знать, что, поскольку тепло поднимается вверх, на нижних этажах многоэтажного дома прохладнее. Днем затеняйте солнечный свет плотными шторами. Включите все вентиляторы, которые у вас есть.

И не бойтесь переставлять мебель в поисках прохлады. Например, если поставить кровать у окна, то во время сна можно почувствовать легкий ветерок.

Если в помещении становится невыносимо душно, выйдите на улицу и лягте в гамак. Воздух, образующийся при раскачивании, помогает охладить тело.

5. Черпайте вдохновение из архитектуры

Среди множества архитектурных инноваций есть архитектурный прием под названием "джаали", что в переводе с хинди и урду означает просто "сетка". По сути, это способ превратить каменную стену в ажурную решетку, вытесав геометрические узоры с рядом небольших отверстий вместо сплошной стены.

6. Испарительный охладитель

Это электрическое устройство, также известное как испарительный охладитель, пропускает воздух из помещения через пропитанные водой фильтры, которые охлаждают воздух, а затем возвращает его обратно в помещение. Эти устройства дешевле кондиционеров и потребляют меньше энергии. Такое устройство можно даже изготовить самостоятельно.

7. Носите одежду светлых тонов

В статье рассказывается, что представители народа рабари (кочевое племя на западе Индии) и многие другие племенные общины прикрепляют к своей одежде маленькие зеркальца, чтобы отражать солнечный свет.

Помимо использования хлопковых и льняных тканей для одежды – оба материала обладают охлаждающим эффектом, поскольку их нити имеют крупные поры, обеспечивающие циркуляцию воздуха, – их выбор цветов одежды просто гениален.

Они умело используют тот факт, что чёрный цвет не только быстрее поглощает тепло, чем белый, но и отдаёт его гораздо быстрее.

Учитывая характер своего труда, женщины часто заходят в палатки и выходят из них, тогда как мужчины, пасущие скот, остаются на улице дольше. Поэтому, чтобы не перегреваться, женщинам целесообразно носить одежду более тёмных цветов, а мужчинам – более светлых, которые нагреваются медленнее, чем тёмные, во время длительного пребывания на открытом воздухе.

8. Прикрывайте голову и шею

Летом прикрывать голову – это давняя традиция. Будь то знатные люди, носящие пагди (тюрбаны), или простые люди, использующие мокрый прямоугольный кусок традиционной хлопчатобумажной ткани, называемый "гамча" для мужчин и "дупатта" для женщин.

9. Избегайте полуденного солнца

В самые жаркие часы дня старайтесь не тратить энергию и не изнурять себя, выходя на улицу, занимаясь спортом или находясь на открытом воздухе, ведь палящий солнечный свет и горячий воздух ещё больше повысят вашу температуру.

10. Пользуйтесь тенью

Независимо от того, работаете ли вы на открытом воздухе или идете по улице, оставайтесь в тени, которую дают деревья. Фактическая температура воздуха там такая же, как и на солнце, но ваша кожа не будет поглощать солнечные лучи, что предотвратит перегрев тела.

Другие советы по борьбе с жарой

Ранее УНИАН сообщал, что был опубликован совет, как сделать так, чтобы в машине летом было прохладнее и быстро охладить салон даже после нескольких часов на солнце.

Также мы писали, что специалисты рассказали, на какую температуру выставить кондиционер в жару, чтобы не переплачивать.

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